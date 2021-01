Blamage Real Madrid in Copa del Rey tegen tien man Alcoyano

Woensdag, 20 januari 2021 om 23:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:41

Real Madrid is na woensdagavond al klaar in de Copa del Rey. Het team van Zinédine Zidane blameerde zich in de zestiende finales op bezoek bij Alcoyano, dat tien minuten voor het einde een 0-1 achterstand wegpoetste en een verlenging in El Callao afdwong. De derdeklasser kwam na 109 minuten met tien man te staan, maar toch slaagde de thuisploeg erin om te scoren en de regerend landskampioen van Spanje op de knieën te krijgen: 2-1.

Real Madrid had in de eerste helft 77 procent balbezit en was duidelijk de bovenliggende partij. Toch slaagde het team van Zidane er de eerste 44 minuten van de wedstrijd niet in om de compacte defensie van Alcoyano te slechten. Op slag van rust sloeg de Koninklijke toch toe. Na een indraaiende voorzet van Marcelo vanaf links kopte Militao de bal achter José Juan Figueras, de 41-jarige doelman van Alcoyano.

Alcoyano komt op gelijke hoogte met Real Madrid ?? Is er een stunt mogelijk? ??#ZiggoSport #CopaDelRey #ACYRMA pic.twitter.com/UX3SFLV0dr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 20, 2021

Alcoyano kwam in de eerste 45 minuten amper in de buurt van het doelgebied van Andriy Lunin, die alleen in de 33e minuut moest ingrijpen. De scheidsrechter floot echter voor buitenspel. Voor Lunin was het zijn eerste officiële duel voor Real Madrid. De sluitpost werd op 23 juni 2018 voor 8,5 miljoen euro overgenomen van Zorya Luhansk en vertrok sindsdien driemaal op huurbasis. Liefst 942 dagen na zijn komst verdedigde de Oekraïner voor het eerst het doel van de negentienvoudig winnaar van de Spaanse beker.

Ook na de onderbreking maakte Alcoyano het de bezoekers niet makkelijk. Real Madrid had moeite om ruimtes te vinden en Figueras bleek een sta-in-de-weg bij de sporadische kansen die men kreeg. De veteraan reageerde enkele minuten na rust goed op een schot van Lucas Vázquez en in de 78e minuut kwam hij als winnaar uit een één-tegen-één-duel met Vinicius Junior. Een cruciale redding, daar Alcoyano twee minuten later de 1-1 maakte. Een corner van Juli werd bij de eerste paal verlengd en de vrijgelopen José Solbes kon het leer bij de tweede paal achter Lunin werken en daarmee een verlenging afdwingen.

Dit verzin je niet ?? Met 10 man komt Alcoyano op voorsprong in de verlenging ??#ZiggoSport #CopaDelRey #ACYRMA pic.twitter.com/BMMQHonQKG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 20, 2021

Zidane bracht met Marco Asensio, Eden Hazard en Toni Kroos vers bloed, maar overtuigend was het niet wat Real Madrid liet zien. Alleen Asensio was dicht bij een goal; Figueras was goed bij de les en keerde de inzet van dichtbij. Real Madrid oogde in de tweede helft van de verlenging sterker en tot overmaat van ramp voor Alcoyano kreeg Ramón López Olivan zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Casemiro. Vijf minuten later kreeg Alcoyano het toch voor elkaar om als winnaar van het veld te stappen. Na een snelle counter was het Juanan Casanova die bij de eerste paal de 2-1 achter Lunin werkte.