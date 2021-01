Cavani en Pogba doen het voor Manchester United in Londen

Woensdag, 20 januari 2021 om 23:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:12

Manchester United leidt minimaal een kleine week de dans in de Premier League. Enkele uren na de 2-0 zege van Manchester City op Aston Villa was het team van Ole Gunnar Solskjaer met 1-2 te sterk voor Fulham en heeft men twee punten meer, én een wedstrijd meer, dan de stadsgenoot: 40 om 38 punten. Liverpool heeft ook 38 punten, maar juist evenveel duels als de koploper. Kenny Tete stond bij Fulham negentig minuten op het veld; Donny van de Beek kwam tegelijkertijd niet van de bank af.

Na vijf minuten liep Manchester United al achter de feiten aan en dat terwijl Fulham in de drie voorgaande thuisduels in de Premier League niet het net had gevonden. De defensie van het bezoek werd te kijk gezet door een prachtige pass van André Zambo Anguissa, waarna Ademola Lookman de bal langs David de Gea schoot: 1-0. Het team van Solskjaer verhoogde de druk en was na twintig minuten spelen dicht bij de gelijkmaker, maar het aluminium stond een treffer van Bruno Fernandes in de weg. Het bleek echter een voorbode van de 1-1.

Doelman Alphonse Aréola kon een schot van Fernandes maar half keren en Cavani schoot de rebound alsnog binnen. Een belangrijk doelpunt voor Manchester United, in de wetenschap dat het team van Solskjaer dit seizoen in zes uitduels in de Premier League als eerste op achterstand kwam en toch als winnaar van het veld stapte. Dat was ook het laatste wapenfeit van de eerste helft, daar Fulham er goed in slaagde om het spel van the Mancunians te ontregelen en met een verdiende 1-1 de rust in ging.

Manchester United domineerde in de openingsfase van de tweede helft, maar had tegelijkertijd moeite met het in toom houden van Lookman. Na nog geen uur spelen had de aanvaller al vier van de zes schoten van Fulham voor zijn rekening genomen. Na 65 minuten nam het team van Solskjaer voor het eerst de leiding. Pogba kreeg wat ruimte aan de rechterkant van het strafschopgebied van Fulham en schoot het leer hard en uiterst nauwkeurig in de verste hoek achter Aréola: 1-2.

Dat was ook de eindstand op Craven Cottage, al bleef het spannend tot de laatste minuut. Aréola voorkwam al snel na de 1-2 dat Cavani de voordelige marge kon vergroten, terwijl De Gea aan de andere kant met zijn benen voorkwam dat Ruben Loftus-Cheek de gelijkmaker kon aantekenen. De beste man van the Cottagers na rust verzuimde enkele minuten voor tijd zich te revancheren toen hij de bal over schoot. Fulham, dat sinds 30 november niet meer heeft gewonnen, blijft achttiende met slechts twaalf punten uit achttien duels.