Bas Dost blijft scoren en is van grote waarde voor Club Brugge

Woensdag, 20 januari 2021 om 23:06 • Dominic Mostert

Club Brugge heeft woensdagavond een nipte zege geboekt in de Belgische Pro League. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Philippe Clement vroeg op achterstand tegen KV Oostende, maar dankzij een gelijkmaker van Bas Dost en een treffer van Krépin Diatta pakte de thuisploeg alsnog de volle buit: 2-1. Het was voor Dost de derde treffer in zijn eerste drie optredens in het shirt van Brugge; voor Noa Lang was er geen sleutelrol weggelegd. Na het doelpunt staat Club tien punten los van Racing Genk, met een wedstrijd meer gespeeld.

Het duel begon in mineur voor de koploper in de Belgische competitie, want ondanks het lichte overwicht in de openingsfase kwam Club Brugge op achterstand. Fashion Sakala brak door aan de rechterkant van het veld en produceerde een harde, lage voorzet. Odilon Kossounou kon de pass naar Makhtar Gueye onderscheppen, maar tikte de bal ongelukkig achteruit; het was Clinton Mata die vervolgens zijn eigen doelman verschalkte: 0-1. Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers zelfs dichtbij een tweede treffer; ditmaal had Kossounou echter een betere ingreep in huis en voorkwam dat Sakala tot scoren kon komen.

Het eerste wapenfeit van Brugge ontstond na 25 speelminuten, toen Lang op aangeven van Charles de Ketelaere werd gezet. Naast het feit de Nederlander het net niet wist te vinden, vlagde de grensrechter even later wegens buitenspel. Zeven minuten voor rust trof Lang, inmiddels met geel op zak, ook nog de paal na een inzet van dichtbij. Na de grote mogelijkheid was het een minuut later alsnog raak voor Blauwzwart. Ruud Vormer had een uitstekende hoekschop in huis en vond de vrijstaande Dost, die van dichtbij overtuigend binnenknikte: 1-1.

Vlak na rust kreeg de Nederlandse spits een goede kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar faalde in de rebound. Een minuut na de kans van Dost kwam Brugge toch nog tot scoren. Vormer stuurde Diatta met een fraaie steekpass de diepte in, waarna de Senegalees met een diagonaal schot voor de 2-1 zorgde. Oostende kreeg even later de uitgelezen mogelijkheid om via een penalty op gelijke hoogte te komen, maar Sakala liet de buitenkans vanaf elf meter onbenut. Het was Kossounou die met een ongelukkige handsbal de penalty veroorzaakte. Uiteindelijk trof Dost halverwege de tweede helft nog de paal en de stand op het scorebord werd niet meer gewijzigd. Brugge blijft dankzij de zege koploper in de competitie, Oostende blijft steken op een zevende plek.