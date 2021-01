Cristiano Ronaldo helpt Juventus aan eerste prijs van het seizoen

Woensdag, 20 januari 2021 om 22:55 • Dominic Mostert

Juventus heeft woensdagavond voor de negende keer in de clubgeschiedenis beslag gelegd op de Supercoppa. De regerend landskampioen versloeg bekerwinnaar Napoli met 2-0 dankzij treffers van Cristiano Ronaldo en Álvaro Morata. Ronaldo maakte het 760ste officiële doelpunt uit zijn carrière en mag zich volgens sommige tellingen nu topscorer aller tijden noemen in het wereldvoetbal. Hij zou Josef Bican aftroeven, die tussen 1931 en 1955 tot een totaal van 759 doelpunten zou zijn gekomen.

In het Mapei Stadion - Città del Tricolore, de thuishaven van Sassuolo, was het optreden van Cristiano Ronaldo een van de weinige lichtpunten in de eerste helft. Met name in het laatste kwartier voor rust was de aanvaller van Juventus erg bedrijvig, wat onder meer resulteerde in een krachtig schot in de veertigste minuut. Nadat Ronado naar binnen sneed en uithaalde, belandde zijn inzet net naast het doel van David Ospina. De grootste kans van de eerste helft was echter voor Napoli. Na een klein halfuur sprintte Diego Demme voorbij Weston McKennie en bediende hij Andrea Petagna, wiens kopbal op fraaie wijze werd gekeerd door Wojciech Szczesny.

Over het geheel controleerde Juventus het spel in de eerste helft. Beide ploegen waren echter huiverig om risico in hun spel te leggen. Vrijwel direct na de pauze was Juventus dicht bij het openingsdoelpunt, toen McKennie richting de achterlijn opstoomde en een voorzet afleverde bij de in de pauze ingevallen Federico Bernardeschi, die Ospina dwong tot een moeizame redding. Tien minuten na de pauze profiteerde Ronaldo van een misverstand tussen Ospina en Kostas Manolas, maar zijn inzet ging net naast; na iets meer dan een uur belandde een uithaal van Ronaldo in de armen van Ospina.

De Portugees was duidelijk op zoek naar zijn doelpunt en kreeg uiteindelijk loon naar werken. Na 63 minuten kreeg Tiémoué Bakayoko de bal in het strafschopgebied tegen de rug na een corner van Bernardeschi, waarna Ronaldo van dichtbij binnen kon schieten. De wedstrijd was echter allesbehalve beslist, want twaalf minuten voor tijd ontving Napoli, na tussenkomst van de VAR, een penalty na een overtreding van McKennie op Dries Mertens. Lorenzo Insigne stuurde Szczesny vanaf elf meter weliswaar de verkeerde kant op, maar schoot naast. Diep in de blessuretijd maakte Álvaro Morata een eind aan de laatste resterende twijfel.