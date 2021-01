Bayern München haalt opgelucht adem na gemiste penalty van Finnbogason

Woensdag, 20 januari 2021 om 22:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:39

Bayern München heeft woensdagavond een een nipte zege geboekt in de Bundesliga. Op bezoek bij FC Augsburg was de ploeg van Hansi Flick met 0-1 te sterk, al kwam de zege in gevaar toen Alfred Finnbogason namens de thuisploeg een strafschop kreeg. De IJslander trof de paal, waardoor der Rekordmeister een voorsprong van vier punten behield op RB Leipzig, dat in eigen huis met minimaal verschil won van 1. FC Union Berlin: 1-0. Dankzij de zege blijft Bayern koploper in de competitie met 39 punten, gevolgd door Leipzig (35 punten) en Bayer Leverkusen (32). Union Berlin (28) blijft pal achter VfL Wolfsburg en Borussia Dortmund (beide 29) steken op de zesde plek van de ranglijst.

FC Augsburg - Bayern München 0-1

Bayern kwam er in de openingsfase enkele keren gevaarlijk uit via onder meer Robert Lewandowski, maar de topscorer van de Bundesliga miste twee kopkansen. Toen de competitietopscorer na dertien speelminuten vanaf elf meter mocht aanleggen, was het wel raak en maakte hij zijn 22ste doelpunt van het seizoen: 1-0. De strafschop werd veroorzaakt door Rani Khedira, die in het zestienmetergebied het been van Lucas Hernández meenam in een poging de bal weg te werken. Hoewel de bezoekers na de openingstreffer fanatiek bleven jagen op een nieuwe treffer, werd deze voor rust niet gevonden.

Serge Gnabry zag halverwege de eerste helft een schot uit de hoek gedoken worden door doelman Rafal Gikiewicz, waarna ook Thomas Müller uit de rebound er niet in slaagde de voorsprong te verdubbelen. Zeven minuten voor het rustsignaal kreeg Gnabry opnieuw ruimte om aan te leggen voor het schot, maar het was wederom Gikiewicz die op fraaie wijze redding bracht. Ook Lewandowski kreeg op slag van rust nog een goede mogelijkheid met een poging van binnen de zestien; ditmaal was het echter de paal die de thuisploeg in de wedstrijd hield.

In het tweede bedrijf namen de bezoekers de voet van het gaspedaal en werd Augsburg, dat met Jeffrey Gouweleeuw in het defensieve hart speelde, meerdere keren gevaarlijk. Tot schoten op doel kwam Augsburg niet, totdat de ploeg een kwartier voor tijd een penalty kreeg toegekend. Benjamin Pavard maakte hands in het eigen strafschopgebied, waarna scheidsrechter Matthias Jöllenbeck naar de stip wees. Finnbogason mocht achter de bal gaan staan om de klus te klaren, maar schoot vol op de linkerpaal. Bayern werd in het restant van de wedstrijd verder niet meer gevaarlijk, maar slaagde er wel in de minimale voorsprong over de streep te trekken.

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 1-0

Leipzig was de bovenliggende partij in het eerste bedrijf, maar het goed georganiseerde Union Berlin gaf achterin weinig weg. Enkele kansen werden overigens wel gecreëerd door de thuisploeg: zo bracht doelman Andreas Luthe redding op een schot van Marcel Sabitzer en kopte Lukas Klostermann in de zevende minuut rakelings over uit een corner van Angeliño. De club uit Berlijn had in aanvallend opzicht maar weinig te vertellen. Vooral de sterk spelende Dayot Upamecano voorkwam regelmatig dat de tegenstander gevaarlijk kon worden.

In het tweede bedrijf hoopte de thuisploeg een doorbraak te forceren, al slaagde duurde het tot twintig minuten na rust voordat die Roten Bullen met een gevaarlijk wapenfeit kwamen. Christopher Nkunku werd aangespeeld in het strafschopgebied, maar zijn schot werd gepareerd door Luthe. Vijf minuten na de mogelijkheid moest de sluitpost alsnog capituleren. Emil Forsberg stond koud op het veld, toen hij de bal aangespeeld kreeg op de rand van de zestien en met een laag, hard schot de linkerhoek vond: 1-0. Justin Kluivert zat de hele wedstrijd op de bank.

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2-2

De meest doelpuntrijke wedstrijd van de avond vond plaats in het Schwarzwald-Stadion, waar Amin Younes namens Frankfurt in de zesde minuut met een schot van buiten de zestien de score opende: 0-1. Het antwoord van de thuisploeg volgde een klein halfuur later. Roland Sallai werd aangespeeld in het strafschopgebied, waarna hij zijn ploeg met een lobje op gelijke hoogte met de bezoekers bracht. Guus Til, die de hele wedstrijd op de bank bleef, zag hoe zijn ploeg halverwege de tweede helft op voorsprong kwam. Nils Petersen was net binnen de lijnen gebracht toen hij uit de rebound de bal voor zijn voeten kreeg en met een geplaatst schot de linkerbenedenhoek vond: 2-1. Het was niet de eindstand, want een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers, via een eigen goal van Keven Schlotterbeck, alsnog langszij. Daichi Kamada had een harde, lage voorzet in huis, die door Schlotterbeck achter zijn eigen doelman gewerkt werd: 2-2. Na de remise staan Freiburg en Frankfurt op respectievelijk de negende en achtste plaats.