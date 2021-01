Pratto in de rust gewisseld: ‘Om dit soort spelers uit Argentinië te halen...’

Woensdag, 20 januari 2021 om 22:12 • Yanick Vos

Lucas Pratto kent vooralsnog weinig succes bij Feyenoord. De Argentijnse spits heeft tot dusver geen onuitwisbare indruk gemaakt in De Kuip en ook woensdagavond kon hij geen potten breken in de TOTO KNVB Beker tegen Heracles Almelo (3-2 winst). Pratto begon in de basis, maar liet weinig zien en werd na 45 minuten gewisseld door Dick Advcocaat. De trainer stak na afloop niet onder stoelen of banken dat hij niet tevreden is over de winterse versterking.

Pratto kreeg weinig bruikbare ballen van zijn ploeggenoten. “Hij bracht echt te weinig, daar moet ik eerlijk over zijn. Al was hij zeker niet de enige die slecht speelde in de eerste helft. Pratto is geen jongen van de snelheid, hij moet ballen krijgen en die kreeg hij niet. Dan heb je weinig aan hem en moet je hem eruit halen”, stelde Advocaat na afloop vast in gesprek met ESPN. “We hebben hem gehaald om te proberen en dat hebben we nu gedaan. Dit was veel te weinig.”

Mario Been is allesbehalve onder de indruk van Pratto “Om dit soort spelers uit Argentinië te halen... Ik heb hem drie keer gezien en ik vind het te weinig. Het is niet beter dan wat Feyenoord al heeft”, stelt de analist. “Ik heb mijn bedenkingen erbij, zeker omdat je Róbert Bozeník, Naoufal Bannis en Dylan Vente er nog achter hebt. Als je dan met veel bombarie iemand uit Argentinië haalt, dan moet die speler veel beter zijn dan wat je al hebt. Dat heb ik nog niet kunnen zien. Ik wil wat meer zien als hij ballen ingespeeld krijgt en ook qua bewegingen op het veld. Ik vind het gewoon te weinig. Hij zal harder moeten gaan werken op de training om Dick Advocaat toch weer te overtuigen.”

Kenneth Perez is net als Been niet onder de indruk van Pratto. “Na een wedstrijd kon je al zien wat voor type speler het is”, aldus de Deense analist over de 32-jarige spits, die tot aan het einde van het seizoen is gehuurd van River Plate. “Hij is niet helemaal fit, maar als trainer probeer je het dan nog. Maar als hij dan na een paar wedstrijden weer tegenvalt en hij laat het op de trainingen ook neit zien... En dan hebben ze hem helemaal vanuit Argentinië gehaald.”