Burgzorg: ‘Het kan ook niet, de volgende keer zal ik het anders aanpakken’

Woensdag, 20 januari 2021 om 21:30 • Dominic Mostert

Delano Burgzorg speelde woensdagavond een hoofdrol in de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo in de TOTO KNVB Beker. De aanvaller opende bijna de score na zes seconden en sloeg na iets meer dan een halfuur daadwerkelijk toe. Het was niet genoeg voor een overwinning, want Heracles verloor met 3-2. In gesprek met ESPN zegt Burgzorg teleurgesteld te zijn door de nederlaag.

"Natuurlijk willen we hier gewoon winnen. We wisten dat Feyenoord niet in een goede mood zat, dus we wilden hier gewoon de winst pakken", vertelt Burgzorg, die beaamt dat Heracles bewust ervoor koos om vanaf het begin druk te zetten. De bezoekers overwogen geen moment om zich in te graven. "We zouden voetballend spelen, met meer middenvelders die ook echt de bal wilden. Ik moest iets meer achter Ismail Azzaoui spelen, waardoor er wat ruimte achter de verdediging kwam."

Heracles overrompelde Feyenoord al bij de aftrap, toen Azzaoui door de as van het veld soleerde en een grote kans voor Burgzorg voorbereidde. Nick Marsman bracht redding op de punter van de spits. "Ik moest ‘m misschien met de binnenkant pakken of met links", geeft Burgzorg toe. Na 32 minuten slaagde hij er alsnog in om Marsman te passeren, opnieuw na voorbereidend werk van Azzaoui. Na een steekpass stapte Uros Spajic te laat uit, waardoor Burgzorg op Marsman kon afstormen. Hij omspeelde de keeper via een handige schijnbeweging en rondde beheerst af.

.

"Op de training doe ik dit wel vaak, maar dan moet je dat ook zien te vertalen naar de wedstrijden. Hij zit er goed in", vertelt Burgzorg over zijn doelpunt. Het was zijn eerste treffer sinds 20 december, toen hij scoorde in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-2). Het ging toen echter vooral over een interview dat Burgzorg na afloop gaf. Hij vertelde lachend dat hij zich 's ochtends had verslapen voor de gezamenlijke voorbereiding op de wedstrijd. Het kwam Burgzorg op felle kritiek te staan van onder meer Gertjan Verbeek, die hem een 'koekenbakker' noemde.

"We zijn in 2021. Wat in 2020 is gebeurd, laten we achter ons", reageert de 22-jarige aanvaller op het incident van een maand geleden. De kritiek raakte hem niet. "Nee, natuurlijk niet. Dat gaat het ene oor in en het andere oor uit." Toch geeft Burgzorg toe dat hij te laconiek overkwam en snapt hij de kritiek die daarop volgde. "Het kan ook niet. De volgende keer zal ik het anders aanpakken." Ditmaal krijgt hij wel positief commentaar van de betreffende analist bij ESPN: Mario Been roemt het doelpunt van Burgzorg.

"Een goede goal, absoluut", aldus Been, die ook complimenten uitdeelt aan Marsman. "In de zesde seconde voetbalde Marsman uitstekend mee: hij was snel uit zijn doel en zat kort op Burgzorg. Feyenoord gaf met name in de tweede helft wat meer ruimte weg achter de laatste linie en daardoor ging Marsman wat hoger staan. Hij kwam op die manier vaak tussen ballen in en heeft weer uitstekend gekeept. In het begin waren we allemaal een beetje sceptisch over Marsman, maar hij heeft na zijn debuutwedstrijd ongelooflijk constant gekeept en Feyenoord op de been gehouden. Het respect voor hem is enorm gegroeid."