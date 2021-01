Ten Hag ziet verzoek geweigerd worden: ‘Het blijft zo tot eind januari’

Woensdag, 20 januari 2021 om 21:04 • Yanick Vos • Laatste update: 21:31

Ajax heeft een poging gewaagd om het speelschema te wijzigen, zo heeft Erik ten Hag woensdagavond voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen AZ laten doorschemeren. De trainer liet in gesprek met ESPN opnieuw weten dat zijn ploeg 'het slechtste schema' heeft en dat daar tegen geageerd is, maar dat er geen gehoor aan werd gegeven. "Wij spelen heel veel wedstrijden en zitten in het slechtste schema”, aldus Ten Hag.

Afgelopen weekend zei Ten Hag ook al dat Ajax het slechtste speelschema heeft. Wanneer de trainer die woorden herhaalt voorafgaand aan de confrontatie met AZ, wordt hij door verslaggever Jan Joost van Gangelen gevraagd wat hij daarmee bedoelt. “Onze tegenstander heeft iedere keer een dag extra rust heeft en dat blijft zo tot aan het einde van januari”, legt Ten Hag uit. “We hebben daartegen geageerd, maar er is helaas geen gehoor aan gegeven dus moeten we ermee dealen.” Ajax komt deze maand nog in actie tegen Fortuna Sittard (24 januari), Willem II (28 januari) en AZ (31 januari).

“Dus je vindt het oneerlijk?”, vraagt Van Gangelen. “Die conclusie trek jij”, aldus Ten Hag. “Natuurlijk is dat niet leuk, want je zou denken dat iedereen een keer dat lot treft. Maar wij hebben het en daar moeten we mee omgaan, dus dat doen we ook. Ik miep er ook niet over. Het gaat in overleg met alle clubs. We hebben het aangegeven, maar er is geen gehoor aan gegeven.” Om de frisheid bij zijn spelers te bewaren, koos hij tegen AZ in het bekertoernooi voor acht nieuwe spelers ten opzichte van het basisteam van afgelopen zondag tegen Feyenoord (1-0 winst).

“We moeten oppassen dat we de frisheid niet verliezen, zoals eind december het geval was. Er komen nog heel veel wedstrijden aan. Het blijft maar doorgaan. We moeten opassen dat we spelers straks niet meer fit hebben als het er om gaat”, aldus Ten Hag. “Wij moeten winnen, het maakt niet uit met wie wij spelen. Ik wil blessures voorkomen en de frisheid bewaren. We moeten ook spelers die niet veel gespeeld hebben aan het werk zien. Ik denk dat wij een heel goed elftal hebben staan. Minder dan normaal? Ja, want anders zouden die normaal gesproken wel spelen.”