Manchester City wint en gaat voor het eerst sinds anderhalf jaar aan kop

Woensdag, 20 januari 2021 om 20:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:31

Manchester City gaat voor het eerst sinds augustus 2019 aan de leiding in de Premier League. In eigen huis was de ploeg van Josep Guardiola dinsdagavond met 2-0 te sterk voor Aston Villa. Anwar El Ghazi, die niet in de basis stond en na 67 speelminuten mocht invallen voor Bertrand Traoré, speelde geen rol van betekenis. Dankzij de driepunter neemt City, dat nu 39 punten heeft, het stokje over van Leicester City (38 punten). Manchester United volgt op de derde plek en heeft twee punten achterstand op de koploper.

De ontmoeting met City was voor Aston Villa de rentree in de Premier League, daar de club uit Birmingham sinds nieuwjaarsdag in de competitie niet meer in actie was gekomen wegens een grootschalige corona-uitbraak. Manager Dean Smith verklaarde in aanloop naar het duel dat El Ghazi om tactische redenen niet in de basis stond. De oefenmeester wilde het middenveld versterken en koos voor Barkley, die na ruim zeven weken blessureleed terugkeerde op het veld, waardoor Jack Grealish naar de linkerkant verhuisde.

De keuze van Smith om het middenveld te versterken wierp in de eerste helft, gezien de 0-0 ruststand, de vruchten af. In het openingskwartier van de wedstrijd zocht City, waar de geblesseerde Nathan Aké ontbrak, nadrukkelijk de aanval, maar het gevaarlijkste moment ontstond na tien speelminuten voor Aston Villa uit een counter. Na een razendsnelle omschakeling hoopten the Villans te profiteren van een overtalsituatie, maar de aanval mislukte vanwege een onzuivere eindpass van Barkley richting de vrijgelaten Grealish. De ploeg van Guardiola speelde dominant voetbal in het restant van het eerste bedrijf, maar slaagde er niet in het veldoverwicht ook op het scorebord uit te drukken.

In de tweede helft besloten the Citizens de duimschroeven fors aan te draaien, waardoor er een groot aantal kansen gecreëerd werd. Tien minuten na de thee vond Kevin De Bruyne met een steekpass in het zestienmetergebied João Cancelo, maar de linksback trof met een geplaatst schot de lat. Halverwege de tweede helft kreeg Ilkay Gündogan tot tweemaal toe een grote mogelijkheid. Bij zijn eerste poging de score te openen gleed hij weg en werkte hij de bal naast; zijn tweede inzet werd van de doellijn gehaald door de oplettende Ezri Konsa.

Aston Villa kwam er nog enkele keren gevaarlijk uit, maar uiteindelijk kreeg de thuisploeg na 36 doelpogingen toch het doelpunt waar het al een tijd recht op had. Tyrone Mings, die tot dan toe een uitstekende wedstrijd speelde, liet zich op een gevaarlijke plek van de bal zetten door Rodri. De middenvelder bediende vervolgens Bernardo Silva, die van de rand van het zestienmetergebied met een verwoestend schot de kruising vond: 1-0.

De mannen van Guardiola kwamen in de slotminuten ook nog op 2-0. Gabriel Jesús kopte richting het vijandige doel, maar zijn inzet werd door Matty Cash met zijn hand geblokt, waarna scheidsrechter Jonathan Moss resoluut naar de stip wees. Gündogan nam zijn verantwoordelijkheid en benutte de buitenkans vanaf elf meter. Op 10 augustus 2019 (!) sloot Manchester City voor het laatst een volledige speelronde af als koploper. De Premier League heeft dit seizoen liefst negen verschillende koplopers gehad.