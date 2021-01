Feyenoord komt met de schrik vrij na vroege en late kansen Heracles

Woensdag, 20 januari 2021 om 20:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:24

Feyenoord heeft zich woensdagavond gekwalificeerd voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. In De Kuip won de ploeg van Dick Advocaat met 3-2; Feyenoord boog een achterstand om in een 3-1 voorsprong, waarna Heracles in de blessuretijd de eindstand bepaalde. Voor Feyenoord kwamen Luis Sinisterra, Bryan Linssen en Lutsharel Geertruida tot scoren; Delano Burgzorg en Adrián Szöke deden dat namens Heracles.

Bijna zorgde Heracles in De Kuip voor een van de snelste doelpunten aller tijden in de voetballerij. Na de aftrap zette Ismail Azzaoui een succesvolle solo op door de as van het veld. De aanvallende middenvelder passeerde meerdere spelers van Feyenoord en lanceerde Burgzorg, die plots opdook voor Nick Marsman. De keeper van Feyenoord kwam als winnaar uit de één-op-één-situatie en voorkwam na iets meer dan zes seconden het vroegste doelpunt ooit in de KNVB Beker. Na 32 minuten slaagde Burgzorg er alsnog in om Marsman te passeren, opnieuw na voorbereidend werk van Azzaoui. Na een steekpass stapte Uros Spajic te laat uit, waardoor Burgzorg op Marsman kon afstormen. Hij omspeelde de keeper via een handige schijnbeweging en rondde beheerst af.

Veel kon Feyenoord tot dat moment niet inbrengen. De thuisploeg was pas eenmaal echt gevaarlijk geworden, na een klein halfuur, toen een voorzet van Sinisterra vanaf de linkerflank resulteerde in een acrobatische poging van Steven Berghuis bij de tweede paal. Zijn inzet zeilde langs de paal. Feyenoord maakte zeker niet de goede indruk die het zondag maakte tegen Ajax. De ploeg van Advocaat was slordig in de passing en stichtte amper gevaar, maar kwam in de blessuretijd van de eerste helft toch langszij. Na een indraaiende vrije trap van Berghuis leek Leroy Fer de bal op de arm te krijgen, waarna de bal in de kluts voor de voeten van Sinisterra belandde. De Colombiaan maakte er 1-1 van; door het ontbreken van een VAR werd het doelpunt niet getoetst.

Enkele minuten na de pauze dacht Burgzorg opnieuw te scoren, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Daarna trok Feyenoord het duel naar zich toe. Een hard schot van Ridgeciano Haps belandde via de vingertoppen van Janis Blaswich nog tegen de onderkant van de lat, maar mede-invaller Linssen zorgde voor de 2-1 nadat hij de bal op het juiste moment meekreeg van Sinisterra en de rechterbenedenhoek vond. De definitieve beslissing viel zes minuten voor tijd, toen Geertruida raak kopte na een vrije trap van Mark Diemers. Het was voor de verdediger alweer zijn zesde doelpunt in twintig wedstrijden dit seizoen. In de blessuretijd maakte Szöke er 3-2 van en daarna ontstond zelfs nog een kans voor Azzaoui op de gelijkmaker, maar Marsman keerde de inzet in de korte hoek.