Schalke 04 krijgt in extremis in degradatiekraker volgende dreun

Woensdag, 20 januari 2021 om 20:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:05

Schalke 04 heeft de belangrijke thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln in de Bundesliga op bijzonder ongelukkige wijze verloren. Het team van trainer Christian Gross leek woensdagavond genoegen te moeten nemen met een gelijkspel tegen de directe concurrent, maar in de extra tijd pakten de bezoekers de volle buit: 1-2. Door de nederlaag heeft Schalke nu niet vijf maar acht punten minder dan FC Köln. Die Königsblauen blijven net als FSV Mainz 05, dat dinsdagavond met 0-2 van VfL Wolfsburg verloor, op zeven punten staan.

Klaas-Jan Huntelaar ontbrak nog in de selectie van Schalke. De dinsdag van Ajax overgekomen aanvaller is nog niet hersteld van een kuitblessure en nam op de tribune plaats. Het is niet bekend of hij zondag wel mee kan doen in het thuisduel met koploper Bayern München. In de eerste twintig minuten had Schalke tegen een afwachtend Köln, met Kingsley Ehizibue in de basis, een licht overwicht. Het team van Markus Gisdol liet zich daarna echter meer gelden en ging op basis van gecreëerde kansen met een niet onverdiende voorsprong de rust in.

Doelman Ralf Fährmann kon een corner vanaf rechts na 29 minuten onvoldoende naar de linkerkant wegwerken, waarna Dominick Drexler de bal met de buitenkant van zijn rechter perfect in de doelmond bracht. Daar kopte Rafael Czichos de bal van dichtbij binnen: 0-1. Schalke kwam negen minuten na rust goed weg. Na een counter van de Keulenaren zette Marius Wolfs vanaf rechts voor en was Ozan Kabak eerder bij de bal dan Ellyes Skhri, maar het leer ging vervolgens wel tegen de linkerpaal. Gross zag hoe zijn team met de schrik vrij kwam én drie minuten later de tussenstand nivelleerde.

Suat Serdar soleerde richting het strafschopgebied, waar hij eerst gestuit werd en vervolgens toch mét doorzettingsvermogen terreinwinst boekte. Het was uiteindelijk Matthew Hoppe die de bal van dichtbij achter Timo Horn werkte: 1-1. Onder leiding van een continu gevaarlijke Amine Harit zette Schalke meer druk, maar een overwinning kon niet worden afgedwongen. In de extra tijd ging het zelfs uit het niets helemaal mis. Elvis Rexhbecaj zag hoe Jan Thielmann door de defensie van Schalke uit het oog werd verloren en de invaller schoot de bal hard en laag achter Fährmann.