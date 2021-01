‘Lasse Schöne aangeboden bij nummer veertien van Serie A’

Woensdag, 20 januari 2021 om 20:10 • Yanick Vos

Lasse Schöne wordt in de Italiaanse media in verband gebracht met Fiorentina. Volgens La Nazione is de clubloze Deense middenvelder aangeboden bij la Viola. Schöne lijkt echter niet de topkandidaat om de rol van controlerende middenvelder in te vullen in Florence. Naar verluidt houdt de club uit de Serie A hoop op de komst van Atlético Madrid-bankzitter Lucas Torreira.

Schöne liet eerder deze maand zijn contract ontbinden bij Genoa en meldde zich kort daarna op het trainingsveld van Ajax, waar hij zijn conditie op peil houdt. Dinsdag meldde Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf dat het niet uitgesloten is dat de Amsterdammers de 34-jarige Schöne tot aan het einde van het seizoen vastleggen, indien de Raad van Commissarissen de hand op de knip blijft houden en directeur voetbalzaken Marc Overmars alleen het vrijgekomen, en riante, salaris van de naar Schalke 04 vertrokken Klaas-Jan Huntelaar mag herinvesteren.

“Hij kan binnen enkele uren worden vastgelegd”, zei Verweij eerder deze week in de krant over Schöne, die in de Italiaanse media ook al in verband werd gebracht met Cagliari en Torino. “Met de Deen zou Ajax de extra middenvelder aan de selectie kunnen toevoegen, die na de invalbeurt van Jurgen Ekkelenkamp (tegen Feyenoord, red.) en gezien de blessuregevoeligheid van Mohammed Kudus ook geen overbodige luxe lijkt. Schöne zou Huntelaar kunnen aflossen als publiekslieveling en zijn salaris is normaal gesproken geen probleem, omdat Genoa hem bij het ontbinden van zijn contract een zak geld meegaf.”

Schöne is volgens La Nazione niet de belangrijkste kandidaat bij Fiorentina. De huidige nummer veertien van de Italiaanse competitie hoopt op de komst van Torreira, die momenteel door Arsenal verhuurd wordt aan Atlético Madrid. In Spanje komt de Uruguayaan echter nauwelijks aan spelen toe en beide clubs zouden bereid zijn om mee te werken aan een verhuur aan Fiorentina. Valencia zou echter ook interesse hebben, waardoor Fiorentina in onzekerheid verkeert.