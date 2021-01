Ten Hag haalt bezem door opstelling; AZ viert langverwachte rentree

Woensdag, 20 januari 2021 om 19:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:03

De opstellingen van AZ en Ajax voor het onderlinge duel in de TOTO KNVB Beker zijn bekend. Erik ten Hag haalt de bezem door zijn opstelling ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Feyenoord (1-0) en kiest voor acht nieuwe spelers. Bij AZ maakt Jordy Clasie zijn langverwachte rentree. Het duel tussen AZ en Ajax in de achtste finale van het bekertoernooi begint om 21.00 uur in het AFAS Stadion.

Ten Hag kiest onder meer voor Maarten Stekelenburg, die zodoende zijn officiële rentree bij Ajax maakt. De 38-jarige doelman keepte op 2 oktober 2018 voor het laatst in een EFL Cup-duel van Everton met Southampton (1-1). Verder maakt David Neres zijn rentree na een periode van blessureleed. De Braziliaan zat tegen Feyenoord bij de wedstrijdselectie, maar kwam niet binnen de lijnen. Alleen Nicolás Tagliafico, Ryan Gravenberch en Quincy Promes hun basisplek bij Ajax.

Bij AZ speelt Clasie zijn eerste wedstrijd sinds het duel met Dynamo Kiev (2-0 nederlaag) van 15 september in de voorronde van de Champions League. De middenvelder stond vanwege een spierblessure langdurig aan de kant, maar verschijnt op het middenveld van de ploeg van Pascal Jansen. Bij AZ krijgen onder meer Yukinari Sugawara, Bruno Martins Indi en Jesper Karlsson rust, wat ook leidt tot een flink gewijzigde basisploeg.

Opstelling AZ: Bizot; Hatzidiakos, Letschert, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjö, Stengs, Clasie; Gudmundsson, Boadu, Aboukhlal

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Ekkelenkamp, Gravenberch; Neres, Labyad, Promes.