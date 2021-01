Ricardo van Rhijn groeit ook in bekerwedstrijd uit tot schlemiel bij Emmen

Woensdag, 20 januari 2021 om 18:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:27

SC Heerenveen heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB Beker. De ploeg van trainer Johnny Jansen kwam in de eerste helft op een 1-0 achterstand bij FC Emmen, maar kantelde de wedstrijd in de slotfase. Achttien minuten voor tijd zorgde Benjamin Nygren voor een gelijke stand, waarna Joey Veerman in de slotminuut een penalty benutte na een handsbal van invaller Ricardo van Rhijn. De verdediger kende zaterdag ook al een ongelukkig optreden tegen Vitesse (1-4 nederlaag), door het openingsdoelpunt in te leiden met een onhandige terugspeelbal.

De eerste kansen van de wedstrijd waren voor Heerenveen. Na elf minuten belandde een vrije trap op het hoofd van Pawel Bochniewicz, wiens kopbal net naast het doel belandde. Een schot uit de tweede lijn van Joey Veerman zeilde over; Mitchell van Bergen trof het zijnet nadat hij vanaf de linkerflank het zestienmetergebied betrad. Emmen meldde zich halverwege de eerste helft voor het eerst via Glenn Bijl, die na een goede pass van Hilal Ben Moussa een vrije schietkans kreeg in het stafschopgebied. Erwin Mulder bracht redding. De daaropvolgende corner resulteerde in een kopbal van Miguel Araujo die net naast ging.

Niet veel later volgde een serieuze tegenvaller voor Emmen, toen Bijl geblesseerd afhaakte en zich moest laten vervangen door Van Rhijn. Vijf minuten voor de rust eindigde een afstandsschot van Sergio Peña net over het doel van Mulder, maar kort daarna was de technicus alsnog verantwoordelijk voor de 1-0. Met een technisch hoogstandje controleerde hij de bal halverwege de helft van Heerenveen, alvorens een combinatie aan te gaan met Michael de Leeuw. Die zorgde ervoor dat Peña opdook voor Mulder en oog in oog met de keeper maakte hij geen fout.

Na de rust kreeg Emmen meerdere mogelijkheden om de marge te verdubbelen. Caner Cavlan, Nikolai Laursen en Robbert de Vos waren niet fortuinlijk in de afronding, waarna Heerenveen langszij kwam: een voorzet van Rami Kaib kwam terecht bij Nygren, wiens schot via het lichaam van verdediger Keziah Veendorp in de verre hoek belandde. Beide teams leken niet warm te lopen voor een verlenging en zochten naar de overwinning in reguliere speeltijd. Een penalty bood in de laatste minuut uitkomst voor Heerenveen. Na een onhandige handsbal van Van Rhijn bezorgde Joey Veerman zijn ploeg de overwinning.