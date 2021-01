Balk vertrekt, Balker tekent: ‘Het geld was ook niet echt van: wauw’

Woensdag, 20 januari 2021 om 17:50 • Dominic Mostert

FC Groningen heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Radinio Balker. De verdediger komt in de zomer transfervrij over van Almere City FC, zo maakt de nummer zes van de Eredivisie bekend via de officiële kanalen. Balker tekent een contract tot medio 2024, met een optie voor een extra jaar. Tevens maakt de club bekend dat Remco Balk de overstap maakt naar FC Utrecht, een overstap die al enkele tijd in de lucht hing.

Balker debuteerde op 14 december 2018 in het betaald voetbal als basisspeler in het thuisduel met Jong Ajax. Sindsdien kwam hij tot 49 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan 46 als basisspeler. Deze jaargang speelde hij acht competitieduels en staat hij met zijn ploeg op de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus ziet in Balker een 'sterke centrale verdediger' en geeft aan dat Groningen hem al langer volgt. "Hij heeft alle voorwaarden die wij zoeken in een centrale verdediger; hij is snel, fysiek sterk, beschikt over duelkracht en is daarnaast ook goed en rustig aan de bal."

Fledderus ondernam al eerder een poging om Balker over te nemen van Almere City, geeft hij aan. Destijds was er 'flinke concurrentie'. "Lange tijd lag ook de vraagprijs te hoog voor ons. Door een blessure is Radinio de afgelopen maanden wat minder aan spelen toe gekomen en hierdoor ook wat minder in beeld geweest. Dat heeft er mede voor gezorgd dat wij nu wél toe konden slaan door hem voor deze zomer transfervrij vast te leggen. Opnieuw hadden we daarbij stevige concurrentie, maar Radinio gelooft in onze plannen en faciliteiten en ziet FC Groningen als een ideale club om zich verder te ontwikkelen."

Radinio Balker maakt het seizoen af bij Almere City FC en gaat daarna naar FC Groningen.

"Radinio heeft mogelijk wat tijd nodig om zich aan te passen aan het niveau van FC Groningen, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij de potentie heeft om zich snel verder te ontwikkelen en van waarde te worden voor FC Groningen", concludeert Fledderus, die er tegelijkertijd van baalt dat Balk besloot om zijn contract niet te verlengen. De negentienjarige aanvaller kwam dit seizoen tot elf duels, waarvan acht als invaller. "Wij zijn teleurgesteld dat Remco een andere keuze heeft gemaakt, maar dat is zijn goed recht en dienen wij te respecteren. Het is dan ook goed dat we allebei weer aan de toekomst kunnen denken en dat FC Utrecht hem per direct heeft overgenomen."

Balk tekent een contract voor vierenhalf seizoen in De Galgenwaard. De jongeling miste het vertrouwen bij Groningen, vertelt hij aan RTV Noord. Als de club eerder een aanbod deed tot verlenging van zijn aflopende contract, had hij nu waarschijnlijk niet in Utrecht getekend. "Dan had ik nooit nagedacht over andere clubs. Als de eerste aanbieding, die pas op 13 november kwam, beter was geweest, dan had ik ook meer vertrouwen gevoeld. Op het laatste hadden ze een prima aanbieding, maar toen was het vertrouwen al niet meer goed", vertelt hij. "Ik had niet het juiste gevoel en miste het vertrouwen. Het leek wel alsof ze me niet echt heel graag hier wilden houden."

"Het geld was ook niet echt van: wauw", voegt hij toe. "Maar ze wisten bijvoorbeeld nog niet of ik volgend seizoen bij de eerste selectie zou komen. Ze spraken nooit echt een plan naar mij uit. Ik wilde bijvoorbeeld graag weten wat ze volgend jaar met mij van plan zouden zijn. Stel dat het even iets minder zou gaan, dan zou ik bij het -21 team spelen. Dat niveau is voor mij gewoon iets te laag." Balk maakte één doelpunt voor Groningen: op 4 oktober, tijdens zijn eerste wedstrijd als basisspeler, bezorgde hij zijn ploeg een 1-0 zege op Ajax.