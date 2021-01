Atalanta bijt zich stuk op provocaties en raakt achterop bij koplopers

Woensdag, 20 januari 2021 om 16:58

Atalanta is er woensdagmiddag niet in geslaagd om de derde plek in de Serie A te bemachtigen. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini kwam al na 23 seconden achter tegen Udinese en wist zich niet meer naar een overwinning te knokken: 1-1. De thuisploeg deed er alles aan om te provoceren en tijd te rekken en hield daarmee dus stand. Atalanta blijft steken op de zesde plaats, terwijl Udinese op de vijftiende plek het punt koestert.

Al na 23 seconden moest Atalanta, met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis, in de achtervolging. Roberto Pereyra was de defensie van de bezoekers op de rechterflank te slim af en schoof de bal slim tussen de benen van doelman Pierluigi Gollini door: 1-0. Atalanta nam daarna het heft stevig in handen en creëerde kans op kans. Joakim Maehle en Rafael Tolói slaagden er van dichtbij echter niet in om keeper Juan Musso te verschalken.

Dat lukte Luis Muriel op slag van rust wél. De spits dribbelde het strafschopgebied binnen en ontweek met enig fortuin de tackle van Rodrigo Becão, om de bal vervolgens van heel dichtbij binnen te schieten: 1-1. Ook in de tweede helft, waarin Robin Gosens binnen de lijnen kwam voor Hateboer, zette Atalanta aan, maar gescoord werd er niet. Dat was vooral te wijten aan Aleksey Miranchuk, die vanbinnen de zestien naast mikte. Daarna kopte Cristian Romero nog rakelings naast de paal.

Marvin Zeegelaar dacht Udinese in de slotfase naar de overwinning te schieten bij de eerste paal, maar de voormalig Ajacied kwam daarbij met gestrekt been in op Gollini en zag de treffer afgekeurd worden. Bram Nuytinck en Thomas Ouwejan bleven overigens de hele wedstrijd op de bank bij Udinese.