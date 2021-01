KNVB ziet groot nadeel bij avondklok en doet smeekbede aan politiek

Woensdag, 20 januari 2021 om 16:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:39

De Nederlandse regering acht een avondklok noodzakelijk in de strijd tegen het coronavirus, zo werd woensdagmiddag bij monde van minister-president Mark Rutte medegedeeld op een speciaal belegde persconferentie. De avondklok moet aankomende weekeinde worden ingevoerd, mits de Tweede Kamer instemt met de plannen van het kabinet. De KNVB hoopt echter dat de politiek in Den Haag het voorstel van Rutte en minister Hugo de Jonge niet klakkeloos overneemt.

"Die Britse variant is letterlijk levensgevaarlijk", zei Rutte op het persmoment van woensdagmiddag. "We moeten dit doen, dit is nodig, de avondklok draagt bij." De inmiddels demissionaire Rutte snapt dat er een hoop weerstand is tegen de voorgenomen plannen, al hoopt hij wel op een meerderheid in de Tweede Kamer. "We willen zo een groot en ingrijpend besluit niet nemen zonder parlementaire steun. Daarom treedt het kabinet hierover in overleg met de Tweede Kamer. En als er voldoende steun is neemt het kabinet het definitieve besluit."

Het wordt voor verenigingen opnieuw moeilijker om sportmogelijkheden aan te bieden. Oproep aan @dijkhoff @MarijnissenL @jesseklaver @PloumenLilianne om in het Tweede Kamerdebat voor een avondklok vanaf 21.30 uur te gaan. Laten we ook naar de voordelen van de sport blijven kijken! pic.twitter.com/y1s9kXo6Gc — KNVB (@KNVB) January 20, 2021

Mocht de Tweede Kamer groen licht geven, dan geldt de avondklok waarschijnlijk per aankomend weekeinde. Tussen 20.30 uur 's avonds en 04.30 's nachts mag niemand de straat op. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor mensen die een speciale verklaring kunnen overleggen. De avondklok bezorgt de KNVB de nodige kopzorgen, zo blijkt uit een woensdag afgegeven verklaring. De voetbalbond wil dat de avondklok een uur later ingaat, zodat mensen niet worden beperkt in hun mogelijkheden om buiten te sporten.

"Het wordt voor verenigingen opnieuw moeilijker om sportmogelijkheden aan te bieden", zo schrijft de KNVB op Twitter. "Oproep aan Klaas Dijkhoff, Lilian Marijnissen, Jesse Klaver en Lilianne Ploumen om in het Tweede Kamerdebat (donderdagochtend, red.) voor een avondklok vanaf 21.30 uur te gaan. Laten we ook naar de voordelen van de sport blijven kijken!", zo krijgen de fractievoorzitters van respectievelijk de VVD, SP, GroenLinks en de PvdA mee als boodschap. De politieke leiders worden zelfs getagd in het Twitter-bericht. De KNVB benadrukt daarnaast dat men 'niet kan inschatten of een avondklok noodzakelijk is'.