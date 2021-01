‘Ik denk dat Quincy Promes graag wil terugkeren, hij was erg gelukkig hier’

Woensdag, 20 januari 2021 om 15:55 • Rian Rosendaal

Quincy Promes werd afgelopen weekeinde in verband gebracht met een terugkeer bij Spartak Moskou. Volgens Directeur Anton Fetisov zijn er reeds gesprekken gevoerd met Ajax over een eventuele tussentijdse transfer. Dimitry Kombarov, voormalig ploeggenoot van Promes bij Spartak, ziet een terugkeer van de middenvelder annex aanvaller bij de Russische topclub zeker wel zitten.

"Natuurlijk zou Promes een versterking zijn voor Spartak", looft Kombarov de veelbesproken Ajax-speler in een interview met Sport24. "Maar ik heb hem daar nog niet naar gevraagd. Wat ik zeker weet is dat Quincy gelukkig was in zijn periode bij Spartak. Als voetballer is hij op verschillende gebieden erg gegroeid bij die club. Er waren ook veel goede en positieve momenten, want we werden kampioen van Rusland en veroverden de Super Cup." Kombarov is tevens positief over de menselijke kant van Promes. "Als sociaal persoon paste hij zich snel aan in Moskou. Ik denk dat hij graag wil terugkeren."

Promes kwam tussen 2014 en 2018 tot 135 wedstrijden (66 doelpunten en 33 assists) in het shirt van Spartak. In het seizoen 2016/17 veroverde hij met de topclub uit Moskou de landstitel en een jaar later veroverde Promes de topscorerstitel. Fetisov verklaarde enkele dagen geleden dat er contact is geweest tussen Spartak en Ajax. "Ik kan zeggen dat er contact is tussen Ajax en Spartak. De onderhandelingen zijn gaande", zo klonk het in een interview met Sports. Clubwatcher Mike Verweij verwacht echter niet dat Promes definitief terugkeert bij Spartak, omdat er volgens hem geen geld is bij de grootmacht om spelers aan te trekken.

‘Galatasaray vreest mislukken deal en identificeert alternatief bij Ajax’

De Turkse topclub denkt aan een huurdeal voor een middenvelder van Ajax. Lees artikel

"Dat gaat heel hardnekkig rond. Maar het enige dat ik begrepen heb, is dat Spartak Moskou geen geld kan uitgeven. Ze willen alleen huren", zo zei Verweij vorige week vrijdag in de voetbalpodcast van De Telegraaf. "Nu gebeuren er bij Ajax momenteel gekke dingen, misschien gaat Klaas-Jan Huntelaar weg (inmiddels vertrokken naar Schalke 04, red.). Maar ik kan me niet voorstellen dat Ajax Promes op dit moment gaat verhuren”, zo gaf de Ajax-watcher te kennen. Spartak versterkte zich eerder deze maand al met Jorrit Hendrix, voor wie naar verluidt 700.000 euro is overgemaakt naar PSV. De aanvaller is bovendien nog altijd verdachte van een steekpartij waarbij zijn neef het slachtoffer was, waardoor zijn reputatie in Nederland aanzienlijke schade heeft opgelopen.

Promes heeft naar verluidt wel oren heeft naar een terugkeer bij Spartak. Hij ziet een rentree in Moskou als de enige manier om zijn door het steekincident bevlekte blazoen op te poetsen. Russische media schrijven ook dat enkele clubs in China interesse hebben in de Nederlander, die zijn loopbaan echter in Europa wil continueren. Eurosport bracht Promes dinsdag in verband met een huurdeal met Galatasaray, dat de Ajacied ziet als alternatief voor Henry Onyekuru, mocht een deal met AS Monaco voor de Nigeriaanse aanvaller mislukken.