Harde kritiek V/d Gijp komt niet aan bij Feyenoorder: ‘Ik kan er wel om lachen’

Woensdag, 20 januari 2021 om 14:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:00

Nick Marsman heeft zich inmiddels ontwikkeld tot betrouwbare sluitpost voor Feyenoord, maar de doelman kreeg na zijn debuut tegen FC Emmen (2-3 winst) nog felle kritiek van René van der Gijp. Marsman verving in die wedstrijd voor het eerst de geblesseerde Justin Bijlow en werd na het veroorzaken van een penalty door Van der Gijp 'een gele kanarie' genoemd. De dertigjarige doelman lag er echter niet wakker van.

Marsman probeerde tegen FC Emmen in de derde minuut te voorkomen dat Michael de Leeuw kon schieten, maar kwam in plaats daarvan vol invliegen op de aanvaller. Er volgde een penalty en een 1-0 achterstand, maar uiteindelijk won Feyenoord nog met 2-3. "Dan zie je op opeens zo'n gele kanarie voorbij komen, dit kan toch niet jongens?", lachte Van der Gijp de maandag daarna bij Veronica Inside. "Wat is dit voor onzin?" Johan Derksen voegde nog toe: "In geen land zijn er zulke slechte keepers als in Nederland."

Scheidsrechter Björn Kuipers geeft een penalty na de overtreding van Marsman op De Leeuw.

"Ik hoorde pas onlangs dat ze me zo hebben genoemd op televisie", reageert Marsman tegenover Voetbal International. "Misschien maar beter ook, want intussen zit ik stukken beter in mijn vel en kan ik er ook wel om lachen. Het zag er ongelukkig uit, ik die door het beeld kwam vliegen, maar het was vooral het gevolg van een totaal gebrek aan ritme. Normaal speel je als tweede keeper af en toe mee met de beloften. Dat kon nu niet. De enige minuten die ik in de benen had, waren die op het trainingsveld."

En dat merkt een doelman direct, stelt Marsman. "Keepen is een kwestie van ritme. Op trainingen word je fit, blijf je fit en krijg je natuurlijk genoeg ballen te verwerken, maar een wedstrijd kun je niet nabootsen. Keepen is vooral ook de beheersing van ruimtes, een stapje naar links of rechts, eentje naar voren. Dat soort situaties kun je moeilijk nabootsen tijdens trainingen, je wordt ermee geconfronteerd in wedstrijden. De fout tegen FC Emmen, dat is precies wat ik bedoel: heb je ritme, dan kun je zo’n situatie beter bepalen. Ik dacht dat Uros Spajic die bal zou wegkoppen, maar dat deed hij niet. Dus had ik het idee dat ík moest komen, maar dat bleek ook niet nodig. Dan ziet het er knullig uit. Het is niet voor niets dat je dit soort situaties nu niet meer ziet: de communicatie tussen de verdediging en mij is in orde."