BILD: Kasper Dolberg verschijnt op driekoppig lijstje in de Bundesliga

Woensdag, 20 januari 2021

Kasper Dolberg ruilt OGC Nice op korte termijn wellicht in voor de Bundesliga. De aanvaller van OGC Nice staat namelijk op een driekoppig lijstje van RB Leipzig, zo weet BILD woensdag te melden. De huidige nummer drie in de Bundesliga is op zoek naar een spits die tijdens deze transferwindow in januari op huurbasis kan worden overgenomen, zo klinkt het. Men is in Leipzig niet tevreden over Alexander Sörloth, voor wie vorig jaar twintig miljoen euro werd betaald en die pas tweemaal wist te scoren tot dusver.

Het is niet bekend of OGC Nice wenst mee te werken aan een tijdelijk vertrek van de 23-jarige Dolberg, wiens contract in Zuid-Frankrijk nog ruim drie seizoenen doorloopt. Het seizoen van de voormalig Ajax-spits verloopt met vallen en opstaan. Dolberg werd in september vorig jaar getroffen door het coronavirus en vanwege verschillende blessures miste hij de nodige duels van zijn werkgever. De Deense aanvaller is derhalve niet gegarandeerd van een basisplaats bij les Aiglons.

Goal-journalist Sébastien Martins probeerde begin januari een verklaring te vinden voor het feit dat Dolberg in de voorgaande zes wedstrijden slechts éénmaal meedeed als invaller. "Het is heel vreemd. De club geeft aan dat hij er vanwege blessureleed niet bij is, maar wil niet vertellen wat eraan scheelt. Het zou kunnen dat hij kampt met de naweeën van corona. Dat gebeurde echter al in september en sindsdien heeft hij gewoon wedstrijden gespeeld, dus er lijkt iets anders te spelen. Niemand weet echter precies wat er met hem aan de hand is", zo klonk het in gesprek met Voetbalzone.

Het eerste seizoen van Dolberg in Nice verliep overigens een stuk succesvoller. Hij sloot de door de coronacrisis verstoorde jaargang 2019/20 af met 26 doelpunten en groeide met dat aantal uit tot clubtopscorer. Daarnaast werd de aanvaller uit Denemarken door de aanhang van OGC Nice uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Dolberg werd in augustus voor ruim twintig miljoen euro door Ajax verkocht aan de Franse club.

RB Leipzig is volgens BILD niet alleen bezig met de eventuele komst van Dolberg. Ook Divock Origi (Liverpool) en Kelechi Iheanacho (Leicester City) worden naar verluidt bekeken door die Roten Bullen. Het is niet de eerste keer dat Dolberg in verband wordt gebracht met de ambitieuze Duitse club. In 2017 werd hij samen met Amin Younes, Bertrand Traoré en Matthijs de Ligt genoemd als mogelijke aanwinst van RB Leipzig. Uiteindelijk maakte geen enkele speler uit dat viertal de overstap richting de Bundesliga-club.