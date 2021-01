Kees Kwakman geniet op bekeravond: ‘Die is veel beter dan Timo Baumgartl’

Woensdag, 20 januari 2021 om 11:48 • Jeroen van Poppel

Kees Kwakman en Arnold Bruggink komen na afloop van de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tussen FC Volendam en PSV (0-2) superlatieven tekort voor Micky van de Ven. De negentienjarige verdediger van de thuisploeg maakte tegen de Eindhovenaren grote indruk en zal volgens Kwakman niet lang meer in Volendam spelen. "Die is veel beter dan Timo Baumgartl van PSV of Bruno Martins Indi van AZ", aldus de oud-middenvelder bij ESPN.

"Van de Ven is echt een goeie, ja", stelt Kwakman desgevraagd door presentator Jan Joost van Gangelen. "Hij zit bij Mino Raiola, die jongen gaat echt een stap maken. De vraag is waarheen. Ik ben benieuwd, want ik hoor ook hele grote clubs uit het buitenland, ik weet niet welke. Dan kom je natuurlijk al snel in een 'verhuurverhaal', dat hij gehaald wordt en dan verhuurd wordt. Mij lijkt de meest logische stap gewoon een goede club in Nederland. Ik denk dan aan een van de vier topclubs, AZ daarbij rekenend."

"De vraag is wat zijn positie zal gaan worden", vervolgt Kwakman. "Hij staat linkercentrale verdediger, maar hij heeft aan de bal zoveel extra's, dat ik me afvraag of hij misschien niet als linksback verder kan komen." In de rust wordt een moment van Van de Ven uitgelicht, waarbij de verdediger over de linkerkant opstoomt en Denzel Dumfries van PSV aftroeft op snelheid. "Hij is niet normaal snel. En het is een doodnormale jongen, hij is leergierig."

Micky van de Ven met een cruciale ingreep tegen Mauro Júnior.

Ook Bruggink is enorm onder de indruk. "Micky van de Ven... even serieus... dat ziet iedereen toch, ondertussen?", aldus de oud-aanvaller. "Daar kan geen enkele twijfel meer over bestaan, als je al niet te laat bent. Die gozer is zó snel. Normaal gesproken zouden die aanvallers van PSV echt wel een paar keer op snelheid weg kunnen, maar ze lopen die verdedigers van Volendam echt niet weg, hoor."

Van de Ven was in het duel met PSV de speler met de hoogste passnauwkeurigheid, de meeste gewonnen duels en de meeste intercepties. "Ik heb enorm van hem genoten. De beste speler op het veld, daar komt het wel een beetje op neer", vindt Bruggink. "In de tweede helft had hij het wel iets lastiger. Hij is best wel compleet, vind ik, voor een verdediger. Hij en zijn compagnon (Marco Tol, red.) hebben zóveel snelheid, ze kunnen echt heel veel herstellen. Hij heeft het overzicht, kan de vrije man vinden aan de bal. Hij had de meeste succesvolle passes. Hij speelt ook met veel vertrouwen, hij is niet bang om in te schuiven."

De reactie van Van de Ven

Ook Van de Ven zelf gaf na afloop van de wedstrijd een reactie bij ESPN. "Wat ik dacht na de eerste helft? Kut, dat we niet voor stonden", luidt het duidelijke antwoord van de mandekker. Volendam vuurde in de eerste helft liefst veertien schoten op het doel van PSV, maar wist dus niet te scoren. "Je weet dat het bij hen oorlog is in de kleedkamer, als je zoveel kansen weggeeft in de eerste helft. Je weet dat je dan een nog meer gebrand PSV krijgt."

Van de Ven genoot ervan om tegen de sterren van PSV te spelen. "Het is natuurlijk mooi om tegenover Donyell Malen en Mohamed Ihattaren te staan, dat zijn natuurlijk spelers die speciale kwaliteiten hebben", weet de verdediger. "Je weet dat je tegen Malen echt wel scherp moet zijn, als je één moment verzaakt, kan hij in het mandje liggen. Hoe ik zelf heb gespeeld? Ik denk dat ik wel een prima wedstrijd heb gespeeld."