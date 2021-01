RKC doet drie dagen voor PSV-uit zaken en plukt talent weg bij Vitesse

Woensdag, 20 januari 2021 om 11:13 • Rian Rosendaal

Yassin Oukili is niet langer speler van Vitesse. De twintigjarige middenvelder stapt namelijk per direct over naar RKC Waalwijk, zo maakt de huidige nummer vijftien in de Eredivisie woensdagochtend wereldkundig. Oukili heeft na de succesvol verlopen medische keuring een contract tot medio 2023 getekend bij RKC. Zijn verbintenis bij Vitesse liep nog anderhalf jaar door.

"Met het aantrekken van Yassin houden wij vast aan onze missie om talentvolle spelers aan ons te binden", verklaart algemeen directeur Frank van Mosselveld woensdag de tussentijdse komst van Oukili naar RKC. "Hiermee borduren we voort op de ingeslagen weg en spelen we in op de toekomst. Yassin is een speler die op verschillende posities op het middenveld uit de voeten kan en krijgt de komende maanden de tijd zich conditioneel aan te passen en op te trekken aan onze manier van spelen." Oukili maakt wellicht zaterdag zijn debuut in de uitwedstrijd van RKC tegen PSV.

??? -> ????



?? #RKC contracteert ???????????? ????????????! De 20-jarige middenvelder tekent een contract voor 2,5 jaar en komt per direct over van @MijnVitesse.



?? https://t.co/gdmwtaeNy4 — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) January 20, 2021

Oukili doorliep de jeugdopleiding van amateurvereniging Alphense Boys, alvorens de jonge middenvelder zich medio 2016 meldde in de jeugdafdeling van Vitesse. De kersverse aanwinst van RKC maakte in september 2019 zijn debuut in de hoofdmacht van de Arnhemse club in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-3). Oukili schopte het vorig seizoen in totaal tot vier duels in het shirt van Vitesse. Trainer Thomas Letsch maakte in deze jaargang geen enkele keer gebruik van de naar RKC vertrokken middenvelder.