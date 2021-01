The Athletic: Chelsea denkt aan Duitse manager als opvolger van Lampard

Het is duidelijk dat de toekomst van Frank Lampard bij Chelsea na de nederlaag tegen Leicester City (2-0) van dinsdag een zijden draadje hangt. Mocht de clubleiding besluiten om de manager te ontslaan, dan denkt Chelsea volgens The Athletic aan een Duitssprekende opvolger. Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann en Ralf Rangnick worden genoemd als kandidaten.

Het is de leiding van Chelsea een doorn in het oog dat Timo Werner en Kai Havertz, de duurste aankopen van dit seizoen, vooralsnog niet renderen op Stamford Bridge. Een Duitssprekende manager zou het beste naar boven moeten brengen in de internationals van die Mannschaft, die onder Lampard regelmatig op de bank zitten. Verder zou de leiding van mening zijn dat een Duitse coach goed past bij de cultuur van de club.

Van de genoemde opties is alleen Nagelsmann momenteel verbonden aan een club. De pas 33-jarige trainer timmert sinds 2019 aan de weg met RB Leipzig, dat dit seizoen meedoet om de titel in Duitsland. Zijn voorganger Rangnick is sinds zijn vertrek bij Leipzig, dat hij in het seizoen 2015/16 en 2018/19 coachte, clubloos. Datzelfde geldt voor Tuchel, die na zijn ontslag bij Paris Saint-Germain in december werkloos is.

De reactie van Lampard

Lampard sprak na afloop van het duel met Leicester zijn teleurstelling uit over zijn spelersgroep. "De basisdingen in het voetbal zijn belangrijk", aldus de oud-middenvelder tegenover Sky Sports. "We zijn verslagen door het betere team. Er waren een heleboel momenten waarop we de scherpte niet hadden. Basisdingen als meters maken en sprints trekken hebben we niet uitgevoerd. In deze competitie word je afgestraft als je achterover gaat hangen."

Chelsea stond een maand geleden nog derde, maar verloor vervolgens vijf van de acht laatste gespeelde duels en is gezakt naar de achtste plek. "Ik ga niet over mijn toekomst bij Chelsea, dat heb ik niet in de hand", reageert Lampard. "Ik ben niet de eerste manager dit seizoen die onder grote druk staat, maar gelukkig kan ik er goed mee omgaan. Ik maak me wel zorgen, want het gaat nu wel heel snel. Het vergt karakter om hieruit te komen."

Verder weet Lampard dat zijn lot in het handen ligt van de spelersgroep. "Ik ben zelf ook speler geweest. Er zijn jongens die niet zo goed spelen als ze kunnen en in een mindere vorm zitten. Maar zij zijn de enigen die daar wat aan kunnen doen. Maar als je kijkt naar onze selectie, dan zie je veel jonge spelers, of spelers die uit een andere competitie komen. Er wordt van deze spelers gevraagd om van de ene op de andere dag John Terry te zijn, maar zo werkt het niet."