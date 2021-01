AS Roma staat met wissel opnieuw voor schut op gitzwarte bekeravond

AS Roma is dinsdagavond voor de tweede keer dit seizoen op pijnlijke wijze in de fout gegaan. In het met 2-4 verloren bekerduel met het Spezia van doelman Jeroen Zoet voerde trainer Paulo Fonseca in totaal zes wissels door, terwijl er maximaal vijf wijzigingen per wedstrijd zijn toegestaan. Het drama voor de Romeinen voltrok zich in de verlenging van de ontmoeting in de achtste finale van de Coppa Italia.

In de beginfase van de verlenging werden doelman Pau López en verdediger Gianluca Mancini van het veld gestuurd met een rode kaart, waardoor AS Roma met negen spelers verder moest. Fonseca greep gelijk in en stuurde Daniel Fuzato het veld in als nieuwe keeper. Daarnaast kwam er met Roger Ibañez een nieuwe verdediger binnen de lijnen bij de thuisspelende ploeg. Dat bleek echter de zesde wissel te zijn van AS Roma, waardoor men de regels overtrad. Fonseca had in een eerder stadium al Rick Karsdorp, Jordan Veretout, Carles Pérez en Edin Dzeko het veld ingestuurd.

De FIFA staat sinds dit seizoen toe dat er tijdens een verlenging een extra wissel wordt gebruikt, maar die regel is in de Coppa Italia nog niet ingevoerd. Het is overigens niet de taak van de scheidsrechter of vierde official om trainers te attenderen op het teveel wisselen van spelers. Fonseca heeft inmiddels aangegeven in de Italiaanse media dat hij de kwestie wat betreft het wisselen intern gaat bespreken. De blunder heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor AS Roma, dat door de 2-4 nederlaag tegen Spezia sowieso is uitgeschakeld in het bekertoernooi.

Op met name de social media werd behoorlijk de spot gedreven met Fonseca, die eerder deze voetbaljaargang ook in de problemen kwam met zijn club. Amadou Diawara werd door AS Roma namelijk ten onrechte op de lijst met spelers jonger dan 23 jaar geplaatst, terwijl de middenvelder uit Guinee al in juli zijn 23ste verjaardag vierde. De Italiaanse voetbalbond was onverbiddelijk en zette de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen om in een reglementaire 3-0 nederlaag van AS Roma tegen Hellas Verona.