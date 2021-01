Feyenoord in wachtkamer gezet: ‘Ik moet de komende tijd goed nadenken’

Woensdag, 20 januari 2021 om 09:24 • Rian Rosendaal

Nick Marsman is vanwege de voetblessure bij collega en concurrent Justin Bijlow al enige tijd de eerste keuze van trainer Dick Advocaat onder de lat bij Feyenoord. Desondanks is de kans zeer reëel dat de inmiddels dertigjarige doelman na dit seizoen vertrekt uit De Kuip. Marsman wil graag wekelijks spelen en op het moment dat Bijlow weer helemaal fit is lijkt die kans niet heel erg groot te zijn bij Feyenoord.

Marsman, in de zomer van 2019 aangetrokken door Feyenoord, voelt weinig voor een derde seizoen als stand-in van Bijlow. "Het is ook best een ingewikkelde situatie. Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij Feyenoord, helemaal nu ik wekelijks mag spelen. Maar Justin komt terug van zijn blessure. Dan is de situatie weer open", aldus de realistische sluitpost in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik heb nu de smaak te pakken. Daarbij ben ik nu dertig jaar. Op tijd heb ik kunnen laten zien wat ik kan, onder de druk die hoort bij een topclub. Voor mezelf is dat de grootste winst", zo verklaart Marsman, dit seizoen goed voor elf Eredivisie-duels en drie optredens in de Europa League.

"Ik moet de komende tijd goed nadenken. Dat Feyenoord verder wil, is een groot compliment. Ik moet nu een goede afweging maken. Daarbij laat ik me leiden door een inhoudelijk goed en sportief uitdagend voetbalverhaal", voegt Marsman daaraan toe. De Feyenoord-keeper zat bij FC Utrecht in hetzelfde schuitje, want ook toen was hij in principe tweede doelman. De situatie lag destijds wel iets anders dan nu in Rotterdam-Zuid. "Wat ik zeg: bij FC Utrecht vond ik niet dat de eerste keeper (David Jensen, red.) beter was dan ik. Dan krijg je vanzelf meer moeite met je rol. Maar bij Feyenoord zag ik natuurlijk al snel het talent van Justin Bijlow."

Marsman is zeer onder de indruk van de ontwikkeling die Bijlow bij Feyenoord heeft doorgemaakt. "Die jongen heeft alles: goede uitstraling, reflexen, straalt rust uit en is goed met zijn hervattingen. Hij geldt niet voor niets als een van de beste keepers van Nederland, hij is niet voor niets al een paar keer geselecteerd voor Oranje. Op zijn leeftijd is hij echt al heel ver." Marsman snapt in dat kader wel waarom Advocaat met Bijlow als basisspeler aan het seizoen begon. "Zodoende kon ik mijn rol op het tweede plan wel iets makkelijker accepteren, al is dat iets anders dan dat ik me bij voorbaat erbij neerleg."