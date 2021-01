Van der Vaart constateert groot probleem bij Ajax: ‘Wie moet er dan in?’

Rafael van der Vaart heeft geen al te best gevoel overgehouden aan De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (1-0) van afgelopen zondag in de Johan Cruijff ArenA. Met name na de noodgedwongen wissel van Ryan Gravenberch zag de voormalig middenvelder een zeer pover Ajax aan het werk. Van der Vaart vindt het zorgelijk dat trainer Erik ten Hag zo weinig opties heeft op het middenveld op het moment dat iemand als Gravenberch niet inzetbaar is.

Gravenberch viel zondagmiddag tegen Feyenoord halverwege uit met rugklachten. Op dat moment had hij Ajax al op een 1-0 voorsprong gebracht, een stand die in de tweede helft niet meer wijzigde. De ingevallen Jurgen Ekkelenkamp kon Van der Vaart echter niet bekoren. "Natuurlijk zie ik ook wel dat het verschil tussen Jurgen Ekkelenkamp en Gravenberch enorm is, maar wie moet er dan in?", vraagt hij zich hardop af in gesprek met de NOS. "Mohammed Kudus is nog altijd geblesseerd en Zakaria Labyad lijkt het lievelingetje te zijn van Ten Hag."

Ajax maakt sinds december al een wisselvallige indruk, al is dat in de optiek van Van der Vaart logisch tijdens een lang en slopend seizoen. "Verval in een seizoen is niet zo erg", legt de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur uit. "Maar de basis moet dan goed blijven. Als je die hele wedstrijd tegen Feyenoord ziet, was Daley Blind de enige aan de bal die goed was. De rest viel echt tegen", deelt de teleurgestelde Van der Vaart een onvoldoende uit aan de overige Ajacieden. De voormalig Oranje-international is echter niet bang voor een vroegtijdige uitschakeling van Ajax in de TOTO KNVB Beker.

"Op de één of andere manier ligt AZ Ajax veel meer. Ze komen wat meer en daardoor krijgt Ajax wat meer ruimte. Maar dan moet Ajax wel die ruimtes benutten natuurlijk", zo besluit Van der Vaart zijn verhaal over de koploper in de Eredivisie. Volgens De Telegraaf wijzigt Ten Hag zijn elftal op acht plaatsen ten opzichte van de zege op Feyenoord. Alleen Nicolás Tagliafico, Ryan Gravenberch en Quincy Promes staan in de basis ‘als de voortekenen niet bedriegen’. Dat betekent dat André Onana, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Jurriën Timber, Davy Klaassen, Dusan Tadic, Sébastien Haller en Antony niet aan de aftrap zullen verschijnen.