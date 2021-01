Geen wrok bij uitblinker van PSV: ‘Ik ga hem geen kloteballen geven’

Woensdag, 20 januari 2021 om 08:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:59

PSV bereikte dinsdag met moeite de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Roger Schmidt kreeg in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen FC Volendam veel kansen tegen en sloeg na rust toe: 0-2. De Keuken Kampioen Divisie-club kwam voor rust tot liefst veertien schietkansen, waarvan zes op doel, maar de Eindhovenaren hielden stand. Daar had doelman Lars Unnerstall, normaal gesproken de stand-in van Yvon Mvogo, een groot aandeel in.

“Soms heb je een goede keeper nodig en die hadden we vandaag”, zei trainer Roger Schmidt na afloop voor de camera van ESPN over zijn landgenoot. “Unnerstall was fantastisch. Met goede reddingen hield hij ons in de wedstrijd. Ik had vooraf ook wel een moeilijke wedstrijd verwacht. De tegenstander was erg gemotiveerd. Het was onze vierde wedstrijd in negen dagen. We hebben een grote selectie.”

“Iedereen moet gezond en fris zijn. Ik denk dat het verstandig was om in de tweede helft een aantal frisse spelers in te brengen om nieuwe energie te brengen.” Voor Unnerstall was het pas zijn derde duel van het seizoen. Hij keepte zijn eerste wedstrijd eind november toen Schmidt in competitieverband tegen Sparta (1-0) liefst acht wijzigingen doorvoerde. Twee weken later keepte hij ook in het bekerduel met De Graafschap (1-2). Maar meer dan minuten in het bekertoernooi lijkt er voor de Duitse sluitpost niet in te zitten.

Unnerstall kreeg onder Mark van Bommel een basisplaats toen Jeroen Zoet minder presteerde, maar nu is hij terug bij af. Wrok koestert hij niet. “De trainer heeft voor Mvogo gekozen, dat is nou eenmaal zo”, vertelde Unnerstall aan het Algemeen Dagblad. “Dan mag je een weekje boos zijn, maar daarna moet je weer in het belang van het team denken. Het is voor niemand goed als ik domme dingen doe of Mvogo kloteballen ga geven bij de warming-up. Ik wil ook niet dat iemand dat bij mij doet.”

“Het is nu aan mij om hem te steunen en te helpen en er op die manier aan bij te dragen dat wij elke wedstrijd winnen.” Unnerstall hoopt in ieder geval dat hij de bekerkeeper blijft, al wil hij altijd meer. “Ik heb al eens gevraagd of ik bij Jong PSV mag keepen, bijvoorbeeld tegen Jong Ajax. Maar dat is lastig, omdat we meestal een dag ervoor of een dag erna zelf spelen. Dit jaar moet ik het dus van de beker hebben.”

Dankzij een treffer van Noni Madueke en een benutte strafschop van Denzel Dumfries bereikte PSV voor het eerst sinds het seizoen 2017/18 de laatste acht van het bekertoernooi. "Ik heb geen verklaring voor de eerste helft. We waren slordig aan de bal en niet goed in de duels. Volendam was de bovenliggende partij", vertelde Dumfries na afloop. Maar het herstel in de tweede helft is wel een compliment waard voor de ploeg. Het belangrijkste is dat we door zijn. De beker is telkens één wedstrijd en dan moet je winnen. PSV heeft de beker in de laatste dertig jaar maar drie keer gewonnen. Het wordt weer eens tijd."