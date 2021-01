Recordtransfer Feyenoord lijkt kwestie van tijd: ‘Van Milaan tot Madrid’

Woensdag, 20 januari 2021 om 07:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:10

Marcos Senesi heeft met zijn optreden tegen Ajax meer dan ooit de ogen op zich gevestigd. Volgens De Telegraaf wordt de 23-jarige verdediger van Feyenoord in de komende topduels ‘van Milaan tot Madrid’ gevolgd. Het transferrecord van Feyenoord staat nog altijd op naam van Dirk Kuyt, die ruim vijftien jaar geleden voor ongeveer 18 miljoen euro naar Liverpool werd getransfereerd. De verwachting is dat de club uit Rotterdam-Zuid een hoger bedrag voor Senesi zal ontvangen.

Technisch directeur Frank Arnesen gaat niet in op de namen van de topclubs die Senesi al sinds de zomer nauwgezet volgen. “Hij speelde na de eerste twintig minuten echt een fantastische wedstrijd”, vertelt de sportbestuurder aan het dagblad. “Onze hele defensie deed het hartstikke goed. De beide backs ontwikkelen zich goed en ook Spajic stond daar als een leider.” De Telegraaf stelt dat Arnesen niet met Senesi in de etalage staat te pronken én niet uitsluit dat de verdediger over een jaar nog meer waard is.

Indien ‘een megabod’ op Senesi binnenkomt, zal Feyenoord daar volgens het dagblad naar luisteren. “Het prijskaartje dat al om de nek hangt van Senesi is een slordige 35 miljoen euro. Wat Senesi zo interessant maakt voor Spaanse en Italiaanse topclubs is dat hij los van zijn kwaliteiten aan de bal, zijn kracht in de lucht en zijn onverschrokken mentaliteit de Spaanse taal spreekt en een Italiaans paspoort bezit”, zo schrijft het dagblad woensdag.

Het Algemeen Dagblad deed navraag bij enkele makelaars, die niet verwachten dat Feyenoord een dergelijk bedrag aan de aankoop van 6,2 miljoen euro overhoudt. Een bedrag van achttien tot twintig miljoen euro voor een verdediger die zich op het Europese toneel niet of nauwelijks heeft kunnen laten zien én nog geen A-international is, is een realistischer. “Senesi is linksbenig, hij is betrekkelijk jong en hij heeft een Italiaans paspoort, dat zijn absolute pluspunten”, erkent een makelaar.

Een transfer naar de Serie A ligt voor de hand, daar de Premier League mogelijk een minder geschikt podium voor Senesi is, de clubs in Spanje minder te besteden hebben en de Ligue 1-clubs een flinke klap krijgen omdat Mediapro het mediacontract voor de televisierechten voor Ligue 1 en 2 heeft opgezegd. “En dan is hij voor de categorie direct onder de topclubs heel interessant”, stelt een makelaar. “Zeker als er meer clubs interesse tonen en de prijs ongewild opdrijven.”

“Voor deze jongen is zeker vraag”, meent een makelaar. “De positie waarop hij speelt is voor veel clubs gewoon lastig in te vullen.” Feyenoord probeert al enige tijd het contract van Senesi, die tot medio 2023 op de loonlijst staat, op te waarderen en te verlengen. Hij is sinds zijn komst van San Lorenzo een onbetwiste basiskracht in De Kuip. De teller staat na anderhalf jaar op 47 wedstrijden in alle competities.