Sevilla zwijnt in allerlaatste minuut en dankt doelman Bono

Dinsdag, 19 januari 2021 om 23:26 • Jeroen van Poppel

Sevilla heeft dinsdagavond een moeizame uitzege geboekt bij Alavés. De ploeg van trainer Julen Lopetegui wist een 1-2 overwinning uit het vuur te slepen, maar had daarvoor wel een gemiste penalty in de laatste minuut van Alavés voor nodig. Die werd door doelman Bono stijlvol uit de hoek geplukt. Luuk de Jong maakte in de 63ste minuut zijn opwachting, maar speelde geen grote rol. Zijn directe concurrent Yousef El Nesyri was wél belangrijk door de 0-1 te maken in de derde minuut.

Alle doelpunten vielen in de eerste dertig minuten van de wedstrijd. Al in de derde minuut viel daarvan de eerste. El Nesyri raakte de bal uit een voorzet vanaf rechts van Jesús Navas niet goed, maar mocht de gesmoorde bal vervolgens in alle vrijheid van dichtbij alsnog binnen tikken: 0-1. Lang kon Sevilla daar niet van genieten, want Alavés kwam negen minuten later terug op gelijke hoogte.

Een verre inworp van Ximo Navarro stuitte gevaarlijk de zestienmeter van de bezoekers binnen en werd door spits Édgar Méndez knap met het hoofd verlengd tot doelpunt: 1-1. De mooiste goal van de avond kwam op naam van Suso, die de bal in de dertigste minuut vanaf een meter of dertig in de kruising joeg: 1-2. Alavés ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en kreeg in de negentigste minuut een penalty na een handsbal van Jules Koundé. De strafschop van Joselu werd door Bono gepakt, zodat Sevilla drie belangrijke punten pakte.