Lampard moet vrezen voor positie na dreun van nieuwe koploper Leicester

Dinsdag, 19 januari 2021 om 23:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:11

Leicester City heeft dinsdagavond de koppositie in de Premier League overgenomen van Manchester United. De ploeg van manager Brendan Rodgers was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Chelsea, dat tegen een nieuwe dreun aanliep. Hakim Ziyech moest genoegen nemen met een plek op de reservebank en kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen. Leicester heeft nu een punt meer dan United, maar speelde ook een wedstrijd meer. De druk op manager Frank Lampard, die met Chelsea slechts achtste staat, loopt verder op.

Chelsea wist afgelopen weekeinde eindelijk weer eens een wedstrijd te winnen in de Premier League, toen de ploeg met 0-1 te sterk was voor Fulham, maar tegen Leicester ging het al snel weer mis. Een indirecte corner werd door Marc Albrighton opnieuw voor het doel gebracht, waarna Harvey Barnes de bal mistte en Wilfred Ndidi van de rand van de zestien raak schoot. De Nigeriaan draaide de bal met de buitenkant van de wreef in het doel: 1-0.

Bij Chelsea ontbrak het aan scherpte in de openingsfase, waardoor de ploeg meerdere keren slordig balverlies leed. Het leidde er mede toe dat James Maddison na een kwartier spelen de tweede treffer op de schoen had. De middenvelder kreeg alle tijd om de bal goed te leggen voor zijn linkerbeen, maar trof de bovenkant van de lat boven doelman Édouard Mendy. In de tegenstoot werd Chelsea gevaarlijk via Callum Hudson-Odoi, die in kansrijke positie kwam op aangeven van Christian Pulisic, maar in het zijnet schoot.

Toen de videoscheidsrechter vervolgens een strafschop voor Chelsea omzette in een vrije trap, verdubbelde Madisson aan de andere kant de score. De Engelsman kwam in balbezit nadat Jamie Vardy in de rug werd gelopen door Antonio Rüdiger en rondde beheerst af door de bal diagonaal langs Mendy te spelen. In de tweede helft ging de storm bij beide ploegen iets liggen en was het Youri Tielemans die voor het eerste gevaar zorgde. De Belg werd diepgestuurd door Vardy en kwam oog in oog met Mendy, maar zag de Fransman met een uitgestoken been redding brengen.

Lampard bracht vervolgens ruim twintig minuten voor het einde Ziyech binnen de lijnen voor Kai Havertz, maar moest toezien hoe de thuisploeg het betere van het spel bleef houden. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van Timo Werner, die de bal in het net werkte, maar door de videoscheidsrechter werd teruggefloten wegens buitenspel. Leicester City mag zich daardoor minimaal een dag koploper van de Premier League noemen, alvorens achtervolgers Manchester City en Manchester United woensdagavond in actie komen tegen respectievelijk Aston Villa en Fulham.

West Ham United – West Bromwich Albion 2-1

De thuisploeg nam na een gelijkopgaande eerste helft op slag van de rust de leiding via Jarrod Bowen. De aanvaller werd vanaf de zijkant bediend door Vladimí Coufal en drukte de bal met zijn borst over de doellijn. In de tweede helft golfde het spel meer op en neer en dit leidde vijf minuten na rust tot de gelijkmaker. Matheus Pereira kreeg alle tijd en ruimte om van zo’n twintig meter aan te leggen en vond de rechter onderhoek: 1-1. Uiteindelijk zou West Ham aan het langste eind trekken, toen Michail Antonio met een halve omhaal op fraaie wijze raak schoot op aangeven van Andrij Jarmolenko. Aan de stand veranderde niks voor beide ploegen. West Ham blijft zevende, terwijl de zorgen voor West Bromwich groter zijn met de voorlaatste plaats.