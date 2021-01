PSV overleeft enorme kansenregen in Volendam en bekert verder

Dinsdag, 19 januari 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:55

PSV heeft dinsdagavond de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg van trainer Roger Schmidt was tegen FC Volendam verrassend 45 minuten lang de mindere en gaf enorme kansen weg, maar overleefde die storm en stelde in de tweede helft tamelijk eenvoudig orde op zaken: 0-2. De doelpunten kwamen van Noni Madueke en Denzel Dumfries (via een penalty).

Volendam was in de eerste helft verrassend de bovenliggende partij. De thuisploeg loste in de eerste 45 minuten liefst veertien schoten op het doel van PSV, meer dan welke tegenstander dit seizoen ook lukte tegen de Eindhovenaren. Die hadden geluk dat Lars Unnerstall, de invaller van doelman Yvon Mvogo, op alle pogingen van Volendam een antwoord had. Eerst kreeg de Duitse goalie een schot van Nick Doodeman recht op zich, daarna redde hij met de voeten op een poging bij de tweede van Boy Deul.

Unnerstall tikte ook nog een knal van Zakaria El Azzouzi uit de hoek en had geluk dat Deul na zijn eigen domme balverlies over schoot. Samuele Mulattieri wist de bal vervolgens in twee instanties óók al niet langs Unnerstall te schieten. Aan de overzijde kreeg Mauro Júnior een enorme kans na een goed passje van Noni Madueke, maar de aanvallende middenvelder van PSV stuitte op de voet van doelman Joey Roggeveen.

Na rust lagen de verhoudingen plotseling compleet anders. PSV zocht de aanval en was daar al na zeven minuten succesvol mee. Madueke mocht vanaf de rand van de zestien aanleggen en vond met een bekeken schot de verre hoek: 0-1. Vanaf dat moment controleerden de Eindhovenaren en kwam Volendam er nauwelijks meer aan te pas. Denzel Dumfries raakte vanaf de rechterachterlijn verrassend de lat, toen Roggeveen vermoedelijk had gerekend op een voorzet.

De beslissing in de wedstrijd volgde in de 79ste minuut, toen scheidsrechter Pol van Boekel floot voor een strafschop voor PSV. Dumfries ging onderuit na een te late tackle van Mike Eerdhuijzen, al leek hij niet geraakt te worden. De aanvoerder van PSV ging zelf achter de bal staan en zag die ternauwernood via de handschoenen van Roggeveen binnen vallen: 0-2. Eerdhuijzen raakte in de slotfase nog de paal namens Volendam.