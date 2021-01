Schmidt doet bij ESPN voorspelling over de afwezigheid van Gakpo

Dinsdag, 19 januari 2021 om 20:52 • Jeroen van Poppel

PSV moet het voorlopig nog stellen zonder Cody Gakpo, zo meldt Roger Schmidt voorafgaand aan het bekerduel op bezoek bij FC Volendam. De 21-jarige aanvaller liep tegen Sparta Rotterdam (3-5 winst) een enkelblessure op en is dinsdagavond in ieder geval afwezig. "Hij ligt eruit, we zullen zien voor hoe lang, maar deze week in ieder geval, ook voor het duel tegen RKC Waalwijk zaterdag", aldus Schmidt voor de camera's van ESPN.

En daar blijft het niet bij voor Gakpo. "Ook FC Emmen (volgende week dinsdag, red.) mist hij, en misschien is er een kans dat voor de wedstrijd tegen Feyenoord (volgende week zondag, red.), maar we zullen zien", vervolgt Schmidt. "Het hangt af van zijn herstelproces, maar we zullen hem zeker drie wedstrijden moeten missen."

Schmidt wilde niet meer terugkomen over zijn grove beschuldiging aan het adres van scheidsrechter Bas Nijhuis, waarvoor de aanklager betaald voetbal een onderzoek is gestart. "Ik denk dat ik zondag alles al heb gezegd wat ik er over wil zeggen, dus ik denk dat ik het daar bij laat. Dat is nu oud nieuws. We hebben nu een bekerwedstrijd waarin we graag door willen, dus dat is mijn focus."

Getuige de opstelling van Schmidt neemt hij het bekertoernooi uiterst serieus. "Het is lang geleden dat we dit toernooi hebben gewonnen (voor het laatst in 2012, red.), dus dat zegt iets over hoe moeilijk het is om hem te winnen. Het is een heel speciaal toernooi, je kan geen foutjes rechtzetten, dus je moet altijd honderd procent geven in elke ronde."