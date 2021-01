Narsingh kan bank van Feyenoord verlaten voor binnenlandse transfer

Dinsdag, 19 januari 2021 om 18:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:23

Luciano Narsingh kan het seizoen afmaken bij FC Twente, zo meldt Voetbal International dinsdagavond. De dertigjarige aanvaller komt bij Feyenoord niet in aanmerking voor veel speelminuten en mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. FC Twente zet in op een huurperiode om het gemis van de zwaargeblesseerde Václav Cerny op te vangen. Het contract van Narsingh bij Feyenoord loopt overigens aan het einde van het seizoen af.

Narsingh is bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord, dat hem vorig seizoen transfervrij overnam van Swansea City. De vleugelspits kwam deze jaargang verdeeld over negen competitieduels, waarvan zes keer als invaller, tot één doelpunt en één assist. In de Europa League bleef de inbreng van Narsingh beperkt tot één basisplaats en één invalbeurt, waarin hij ook één assist leverde.

FC Twente was eigenlijk van plan om het seizoen af te maken met de huidige spelersgroep, maar daar kwam verandering in toen Cerny een zware knieblessure opliep tegen Ajax (1-3 verlies). Trainer Ron Jans heeft voor de drie posities voorin verder de beschikking over Danilo, Queensy Menig, Thijs van Leeuwen, Issah Abass en Jesse Bosch. Ook Luka Ilic, van origine een nummer tien, kan als hangende vleugelspits uit de voeten.