‘Galatasaray vreest mislukken deal en identificeert alternatief bij Ajax’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 15:51 • Rian Rosendaal

Quincy Promes lijkt er weer een optie bij te hebben. De Franse journalist Manuel Lonjon, verbonden aan onder meer Eurosport, meldt dinsdag namelijk dat Ajax in gesprek is met Galatatasaray over een verhuurperiode voor de middenvelder annex aanvaller. Promes, met een contract tot de zomer van 2024 in de Johan Cruijff ArenA, wordt al langere tijd in verband gebracht met een voortijdig vertrek bij Ajax.

Galatasaray zou Henry Onyekuru graag willen overnemen van AS Monaco, maar volgens Lonjon verlopen de onderhandelingen over een transfer voorlopig behoorlijk stroef. Hierdoor is Promes in beeld gekomen als tijdelijke aanwinst. Hiet is nog niet bekend of hij oren heeft naar een huurdeal met de huidige nummer vier in de Turkse Süper Lig en of trainer Erik ten Hag de aanvallende middenvelder tussentijds wil laten gaan. De Ajax-coach nam maandag al afscheid van Klaas-Jan Huntelaar, die is teruggekeerd bij zijn oude liefde Schalke 04.

Promes werd afgelopen zondag nog genoemd als mogelijke aanwinst van Spartak Moskou, de club die hij tussen 2014 en 2018 ook al diende. Directeur Anton Fetisov van de Russische topclub liet zondag aan Sports weten dat er inderdaad gesprekken over de 29-jarige aanvaller plaatsvinden. "Ik kan zeggen dat er contact is tussen Ajax en Spartak. De onderhandelingen zijn gaande." Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf verwacht echter niet dat Promes op korte termijn terugkeert bij Spartak Moskou.

Ajax onderhandelt over Promes: ‘We hebben contact met Ajax’

Verweij stelde afgelopen weekeinde dat hij heeft begrepen dat Spartak geen geld meer kan uitgeven. "Dat gaat heel hardnekkig rond. Maar het enige dat ik begrepen heb, is dat Spartak Moskou geen geld kan uitgeven. Ze willen alleen huren. Nu gebeuren er bij Ajax momenteel gekke dingen, maar ik kan me niet voorstellen dat Ajax Promes op dit moment gaat verhuren”, zo gaf Verweij te kennen. Spartak versterkte zich eerder deze maand al met Jorrit Hendrix, voor wie naar verluidt 700.000 euro is overgemaakt naar PSV. De aanvaller is bovendien nog altijd verdachte van een steekpartij waarbij zijn neef het slachtoffer was, waardoor zijn reputatie in Nederland aanzienlijke schade heeft opgelopen.

Promes speelde in het buitenland ook nog voor Sevilla. De aan Galatasaray gelinkte speler kwam in zijn loopbaan verder uit voor FC Twente en Go Ahead Eagles. Hij maakte medio 2019 voor 15,2 miljoen euro de overstap naar Ajax en anderhalf jaar later staat de teller op 50 wedstrijden (22 doelpunten en 6 assists). Ten Hag gebruikt hem de laatste tijd voornamelijk als nummer tien, al kon Promes afgelopen zondag tegen Feyenoord (1-0) bepaald niet imponeren.