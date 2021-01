Carel Eiting keert na zware knieblessure definitief terug bij Ajax

Dinsdag, 19 januari 2021 om 15:06 • Rian Rosendaal

Carel Eiting keert definitief terug richting Ajax, zo heeft Huddersfield Town-manager Carlos Corberán wereldkundig gemaakt op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Millwall van woensdagavond. De door Ajax verhuurde middenvelder liep onlangs een zware knieblessure op en Eiting is inmiddels al geopereerd. Hij blijft dus definitief in Nederland om hier verder te gaan met zijn herstel. De verwachting is dat de 22-jarige Ajacied enkele maanden uit de roulatie is.

"Carel gaat revalideren bij Ajax, omdat hij daar (in Nederland, red.) ook geopereerd is", zo laat Corberán dinsdag weten op de persbijeenkomst. "We weten dat de ingreep goed is verlopen, maar Ajax gaat zijn revalidatie in de gaten houden. We weten dat het geen korte revalidatie zal gaan worden." De Spaanse coach vreesde vorige week donderdag al voor een langdurige absentie van Eiting. "Carel heeft ongeveer drie maanden nodig om te herstellen van deze blessure."

CC: "Carel Eiting is making the recovery at Ajax because he has the surgery there.



"We know his surgery was good, but now Ajax need to control his rehabilitation and control this situation.



"We know it won't be a short-term injury."#htafc — Huddersfield Town (@htafc) January 19, 2021

Corberán wist vorige week nog niet of Eiting nog in actie zou gaan komen voor Huddersfield Town. "We zijn in gesprek met Ajax over zijn toekomst en de blessure. Ajax zal de beslissing nemen of hij blijft of niet." Het lijkt er nu dus op dat de Nederlander zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor de club uit de Championship. Eiting kwam in de voorbije maanden tot negentien duels (drie doelpunten en drie assists) voor the Terriers. Het contract van de voormalig jeugdinternational bij Ajax loopt door tot de zomer van 2022.

Eiting was in december nog vol lof over zijn tijdelijke overstap richting Huddersfield Town. "Het is heel goed voor me om voetbal heel anders te leren benaderen dan ik veertien jaar in Amsterdam heb gedaan", zo klonk het vorige maand in gesprek met Voetbalzone. "Daar zorgen we er door slim te positioneren voor dat we snel de bal terug te veroveren. Hier moet je je man uitschakelen en de beuk erin gooien. Dat wilde ik graag een jaar ervaren om dat fysieke toe te kunnen voegen aan mijn spel. Voor mijn gevoel had ik echt een stap nodig voor mijn ontwikkeling en mijn carrière. Ajax is natuurlijk geweldig, maar je weet als voetballer dat er een moment komt waarop je naar een andere club gaat waar een ander soort voetbal wordt gespeeld."

