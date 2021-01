Advocaat bijt van zich af na opmerking Gullit: ‘Ruud begreep het totaal niet’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 14:56 • Yanick Vos • Laatste update: 15:17

Dick Advocaat is dinsdagmiddag voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo uitgebreid ingegaan op woorden van Ruud Gullit in Rondo en zijn column in De Telegraaf van maandag. Gullit uitte zijn verbazing over de manier waarop Feyenoord aan de wedstrijd tegen Ajax (1-0 verlies) begon. De Rotterdammers hadden in de eerste twintig minuten van de wedstrijd niets in te brengen, maar kwamen na de 1-0 van Ryan Gravenberch in de 22ste minuut beter in de wedstrijd. “Ik blijf me afvragen: ligt het aan Dick Advocaat die altijd versterkingen wil en daarmee in principe impliceert weinig vertrouwen in zijn spelers te hebben? Of heeft de ploeg te weinig vertrouwen in de eigen kwaliteiten omdat de buitenwacht altijd vertelt dat Feyenoord minder is dan Ajax, PSV en AZ?”, vraagt Gullit zich af. Advocaat had zich voorgenomen om er tijdens het persmoment niets over te zeggen, maar kon het toch niet laten.

Gullit schrijft maandag dat Feyenoord voor hem enigszins ‘een mysterie’ is. “Het eerste half uur kunnen ze de bal nog geen tweemaal naar elkaar passen en vraag je je af: zijn ze werkelijk zo slecht?” De manier waarop de Rotterdammers speelden in de openingsfase van de Klassieker noemt Gullit ‘Feyenoord-onwaardig’. Hij zei te vrezen voor een afstraffing van 3-0 of 4-0. “Vervolgens komen ze met 1-0 achter en verbaast de ploeg me door vervolgens te gaan voetballen en een prima wedstrijd te spelen.” Woorden van gelijke strekking sprak Gullit zondagavond uit bij het voetbalpraatprogramma van Ziggo Sport. "Ik kan me voorstellen dat je rustig begint om te kijken hoe de wedstrijd gaat lopen, maar ze konden geen twee passes naar elkaar spelen", zei hij onder meer. Feyenoord was in de tweede helft de bovenliggende partij en kreeg meerdere kansen om de stand gelijk te trekken, maar de Amsterdammers hielden stand.

Dinsdagmiddag werd Advocaat op de persconferentie gevraagd naar de woorden van Gullit. “Als er een is die me goed kent als coach, dan is het Gullit”, reageerde de Feyenoord-trainer. “Iedereen die mij kent weet dat ik die spelersgroep álles vertel bij balbezit, balverlies, waar en wanneer druk te zetten. Als we beter zijn, dan gaan we hoger staan. Maar iedere voetballer of trainer weet toch dat je eerst begint om te kijken hoe de tegenstander staat en hoe ze spelen. Daar ben je tien, vijftien minuten mee bezig. Een aantal mensen begreep dat wel, maar Ruud en een aantal mensen totaal niet. En iedereen die me kent weet dat ik bepaal en niemand anders. Dus ik begreep heel de opmerking van Gullit niet.”

Leroy Fer: 'Ik baal ervan dat we onszelf niet hebben beloond tegen Ajax' “Er wordt teveel gesproken over vroeg of laag druk zetten”, ging Advocaat verder. “Ik weet toch wat het beste is voor het elftal. Het heeft ook met de tegenstander te maken. Het heeft met de manier van spelen van de tegenstander te maken. Nu konden we druk zetten, vanwege het feit dat Ajax zo speelde”, doelt hij op de tweede helft, waarin Feyenoord de overhand had. “Als zij met een andere middenvelder spelen, kan je dat doorzetten al niet doen. Dus waar ze het over hebben? Dat programma moet waarschijnlijk vol bij Rondo.” Advocaat reageerde vervolgens op de suggestie dat hij er nooit op tegen zal zijn als spelers eigen initiatief tonen in een wedstrijd. “Dat wordt altijd gezegd tegen die spelersgroep. Als je voelt dat je beter bent en er lekker in zit, dan ga je hoger druk zetten”, reageerde Advocaat. “Dat heeft ook met de stand te maken. Maar al die pseudo-trainers denken dat ze het weten. Het heeft met allerlei factoren te maken hoe hoog, op wat voor manier. Dus ga niet zeggen dat zij het doen, of die het doet, wat ik las. Dan denk ik: jongen, denk eens na. Ik wou het niet zeggen, maar ik ben het nu toch kwijt.” Tot slot kreeg Advocaat de vraag of hij de wedstrijd tegen Ajax op dezelfde manier zou aanpakken zoals afgelopen zondag. “Ja, precies hetzelfde”, aldus de trainer, die niet tevreden was over de openingsfase van zijn ploeg. “Als wij in het begin de bal hebben en we spelen die iedere keer naar de tegenstander, dan heeft dat toch niets te maken met hoe hoog je gaat storen? Dan moet je de bal naar je medespeler spelen. Nou, dat deden we in het begin niet. Na twintig minuten hebben wij zeker de eerste helft goed meegedaan. Maar de tweede helft waren wij de dominante partij.”







