Jürgen Klopp krijgt dringende waarschuwing mee: ‘Hij vertraagt het spel’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 14:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:44

Dietmar Hamann gaat niet mee in de euforie rondom Thiago Alcántara, die door Liverpool vorig jaar voor circa dertig miljoen euro werd overgenomen van Bayern München. Volgens de voormalig middenvelder van de Engelse koploper, tussen 1999 en 2006 verbonden aan Liverpool, past de miljoenenaankoop helemaal niet in de speelwijze van manager Jürgen Klopp. Hamann vond Thiago overigens bij Bayern al niet tot de sterspelers behoren.

"Hij vertraagt het spel en beheerst niet de typische manier van spelen van Liverpool", velt Hamann een hard oordeel over Thiago in een vraaggesprek met talkSPORT. "Liverpool heeft in het verleden altijd middenvelders gehad die keihard werkten. Die waren niet zo getalenteerd als Thiago, maar ze gaven de bal wel altijd heel snel aan Mohamed Salah en Sadio Mané. Bij balbezit op de flanken kunnen deze spelers hun bewakers in grote problemen brengen." Hamann heeft het gevoel dat Thiago, die in september 2020 arriveerde op Anfield, nog niet echt zijn stempel heeft kunnen drukken op het spel van Liverpool.

"Iedereen was door het dolle heen toen hij bij Liverpool tekende, maar hij heeft nog nauwelijks gespeeld sinds zijn transfer", tempert Hamann de jubelstemming rondom de middenvelder. "Tegen Chelsea verzorgde hij na rust als invaller voor de meeste passes, al stond Chelsea toen al wel met tien spelers. Tegen Newcastle United speelde Thiago alleen de laatste 25 minuten, toen Newcastle niets klaarspeelde. Toen was iedereen laaiend enthousiast over hem. Ik weet dat Thiago een goede speler is, iemand met de nodige kwaliteiten. Maar in zijn tijd in München werd nooit gezegd: 'Hij staat altijd als eerste op het wedstrijformulier'. Met Thiago moeten we dus heel voorzichtig zijn."

Hamann, die in 2005 de Champions League veroverde met Liverpool, voorziet problemen voor Thiago in Engeland. "Hij is een andere manier van spelen gewend. Thiago is graag in balbezit, terwijl Liverpool altijd op zijn best is geweest op het moment dat de tegenstander de bal heeft. Op de counter kwamen ze er dan razendsnel uit. Zo'n type speler is Thiago niet. Het wordt dus heel interessant om te zien hoe hij, zodra Thiago steeds vaker aan spelen toekomt, de dynamiek van het elftal zal veranderen." De 29-jarige middenvelder staat inmiddels op zes duels in het shirt van Liverpool, dat donderdag op Anfield aantreedt tegen Burnley.