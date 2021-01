Lionel Messi komt goed weg na eerste rode kaart ooit bij Barcelona

Dinsdag, 19 januari 2021

Lionel Messi wordt voor twee wedstrijden geschorst vanwege zijn rode kaart tegen Athletic Club (2-3 nederlaag) van zondagavond. De aanvaller van Barcelona kreeg de strafmaat dinsdag te horen van de Spaanse voetbalbond. Messi werd in de verlenging van het duel in de finale van de Supercopa de España van het veld gestuurd vanwege een forse duw richting tegenstander Asier Villalibre.

Messi haalde zondag uit naar Villalibre, die de spelmaker van Barcelona steeds zeer kort op de huid zat. Na een check bij de VAR kreeg hij door arbiter Jesús Gil Manzano vervolgens de rode kaart voorgehouden, zijn eerste in 753 wedstrijden namens de Catalaanse grootmacht. Vanwege de schorsing ontbreekt Messi donderdag in de bekerwedstrijd van Barcelona tegen Cornellà, terwijl ook de uitwedstrijd tegen Elche in LaLiga van zondag aan zijn neus voorbijgaat. Uitgerekend tegen Athletic Club kan Messi op 31 januari zijn rentree maken in het elftal van trainer Ronald Koeman.

Het scheidsrechtersrapport van Gil Manzano lijkt in het voordeel te zijn geweest van Messi. Spaanse media schreven na de wedstrijd dat de dienstdoende arbiter heeft genoteerd dat de Argentijn van het veld werd gestuurd vanwege ‘het slaan van een tegenstander met zijn arm’. Gil Manzano heeft het belangrijke woord ‘agressie’ echter niet opgeschreven en dat is een term die het verschil maakt tussen een relatief lichte schorsing van één tot drie wedstrijden en een zware schorsing van minimaal vier tot maximaal twaalf duels, volgens artikel 98. Spaanse media gingen al uit van een schorsing van twee duels. Een schorsing van één duel gaat alleen op als de bal in de buurt is en dat was niet het geval.

Het is de eerste keer dat Messi een rode kaart krijgt in het eerste elftal van Barcelona, maar niet voor het eerst in het roodblauwe tricot van de Catalanen. In februari 2005 werd de aanvaller in clubverband voor het eerst van het veld gestuurd: in de wedstrijd tussen Peña Sport en Barcelona B in de Segunda B. Acht minuten voor tijd was de toen nog zestienjarige aanvaller woedend over het niet meekrijgen van een strafschop na een overtreding op zijn persoon en zijn tirade moest hij met rood bekopen.

Koeman nam het na de verloren eindstrijd in de Spaanse Supercup op voor de weggestuurde Messi, zonder het incident uit te willen vergroten. "Het is beter dat ik niets zeg. Anders val ik in herhaling en daar houd ik niet van. Maar ik snap de frustratie van Messi. Ik weet niet hoeveel overtredingen hij heeft moeten incasseren. Maar het is ook vrij gebruikelijk dat spelers die veel dribbelen vaak overtredingen te verwerken krijgen", zo klonk het in de Spaanse media.

