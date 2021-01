Basisplaats Huntelaar voorspeld tegen Bayern München: ‘Als hij geen last heeft’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 13:23 • Laatste update: 13:29

Klaas-Jan Huntelaar staat op het punt om terug te keren bij Schalke 04 en volgens Youri Mulder doet de 37-jarige spits dat maar om één reden: clubliefde. Volgens de oud-spits van onder meer de club uit Gelsenkirchen hoopt Huntelaar dat hij eraan kan bijdragen dat Schalke behouden blijft voor de Bundesliga. “Hij gaat daar niet heen om straks te zeggen dat hij Schalke gered heeft en om een standbeeld te verdienen”, aldus Mulder tegenover het Algemeen Dagblad.

Huntelaar komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe bij Ajax door stevige concurrentie in de voorhoede. Toen de Amsterdammers ook nog eens Sébastien Haller aantrokken en Schalke met een voorstel kwam, hakte de spits de knoop door en sluit hij zijn loopbaan af in Duitsland. “Een prachtige club is in zware nood en kan dus extra hulp gebruiken. Klaas-Jan zet zijn eigenbelang opzij om te helpen. Dat vind ik dus prachtig. Dat is pure clubliefde en de rest is dan eigenlijk niet meer belangrijk”, aldus Mulder, die niet had verwacht dat Huntelaar in zou gaan op de aanbieding van de club waar hij tussen 2010 en 2017 voor speelde. “Schalke is niet dominant en speelt vaak ver van de goal. Dan zal het verdedigende werk Klaas-Jan veel kracht gaan kosten. Kracht die hij hopelijk niet te kort komt voor het doel, want dat is als je de 30 ruimschoots gepasseerd bent wel essentieel. Daarom twijfel ik ook of hij er opnieuw succesvol zal worden.”

Arnold Bruggink laat tegenover de krant weten dat hij het zich kan voorstellen dat Huntelaar ingaat op het aanbod van de hekkensluiter van de Bundesliga. “Je merkt aan alles: Klaas-Jan is niet klaar met voetballen”, aldus de oud-speler van onder meer Hannover 96. “Ik zie het ook nog best slagen. Klaas-Jan heeft volgens mij niks te verliezen. Schalke heeft in deze situatie jongens nodig die nergens bang voor zijn, er vol ingaan en niet de angst hebben dat het niet kan. De druk is zo groot bij zo’n club. Zonder publiek hebben ze nu nog mazzel, anders werden ze elke week het stadion uitgefloten."

Naar verwachting wordt de overstap van Huntelaar dinsdag afgerond. Woensdagavond (18.30 uur) staat de belangrijke wedstrijd tegen 1. FC Köln, de nummer zestien van de Bundesliga, op het programma. Mogelijk zit hij dan al op de bank, mits hij hersteld is van een kuitblessure die hem zondag tegen Feyenoord van het wedstrijdformulier hield. Mulder verwacht dat Huntelaar veel aan spelen toe zal komen bij Schalke, dat zondagmiddag o m 15.30 uur aantreedt tegen Bayern München. “Als hij dan geen last van de lies meer heeft, staat hij denk ik meteen in de basis”, aldus Mulder.