De Telegraaf: Johan Cruijff ArenA en De Kuip hard getroffen door coronacrisis

Dinsdag, 19 januari 2021 om 12:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:02

Het definitief stilleggen van de Eredivisie vanwege de coronacrisis vorig jaar heeft flinke gevolgen gehad voor de stadions van Ajax en Feyenoord op financieel gebied. De Telegraaf meldt dinsdag dat de Johan Cruijff ArenA over het voortijdig afgebroken boekjaar 2019/20 een verlies van ruim een half miljoen euro heeft geleden. Voor De Kuip was de stillegging zo mogelijk nog pijnlijker, want in Rotterdam-Zuid liep de financiële strop op tot maar liefst twaalf miljoen euro.

De voorbije voetbaljaargang kwam in maart 2020 abrupt ten einde, waarna de KNVB eind april besloot om het seizoen vanwege de sombere vooruitzichten definitief te schrappen. Ajax kreeg voornamelijk hierdoor te maken met een verlies van exact 583.932 euro, zo blijkt uit de jaarcijfers die dinsdag openbaar zijn gemaakt. Naast de Amsterdamse club maakt ook het Nederlands elftal gebruik van de Johan Cruijff ArenA. De Kuip is nog een stuk harde getroffen door de aanhoudende coronacrisis, zo geven de cijfers op pijnlijke wijze weer.

De thuishaven van Feyenoord werd geconfronteerd met een verlies van in totaal 12.360.144 euro. De Kuip kreeg in het seizoen 2019/20 ook al te maken met een klap in financieel opzicht, want vanwege hoge kosten voor de ontwikkeling van een nieuw station liepen de rode cijfers op tot zes miljoen euro. Er zijn verschillende redenen voor de nieuwe en forse verliescijfers. Naast het stilleggen van de Eredivisie werd ook de finale van de TOTO KNVB Beker geschrapt, terwijl de coronacrisis er tevens voor zorgde dat een oefenduel van Oranje van de agenda moest worden gehaald.

De verwachting is dat beide stadions ook dit seizoen in de rode cijfers gaan eindigen. De Johan Cruijff ArenA gaat inmiddels al uit van ’het pessimistische scenario’, zo meldt De Telegraaf. Men verwacht niet dat er dit seizoen nog bezoekers welkom zullen zijn bij thuisduels van Ajax. De leiding van het stadion in de hoofdstad zocht eind vorig seizoen al naarstig naar een noodplan om de coronacrisis te kunnen doorstaan. Uit de jaarcijfers blijkt dat ABN Amro de Johan Cruijff ArenA een aanvullende lening van 4,75 miljoen euro heeft verstrekt, tegen een rente van 1,85 procent.

Ajax hoopt dat de extra lening voldoende is om het huidige seizoen te kunnen overleven. "Het is op het moment van schrijven moeilijk om voorspellingen te doen over het seizoen 2020/21. De enige zekerheden die we hebben, zijn de wedstrijden van Ajax en het Nederlands elftal, en het EK voetbal met vier wedstrijden in juni 2021", zo valt te lezen in de dinsdag vrijgegeven jaarcijfers. "Onze continuïteit is in ieder geval gewaarborgd tot eind 2021 door additioneel krediet, aangetrokken bij ABN Amro."

Net als Ajax vreest ook het bestuur van Feyenoord een restant van het seizoen zonder toeschouwers bij thuiswedstrijden. "Zolang het virus niet onder controle is, moet er rekening mee worden gehouden dat een terugkeer naar een normale bedrijfsvoering voor wedstrijden van Feyenoord en voor evenementen niet of slechts met beperkingen mogelijk zal zijn." De Telegraaf denkt dat De Kuip in de problemen kan komen er als definitief een streep wordt gezet door de bouw van een nieuw stadion. Nieuwe aandelen zijn dan niet mogelijk en brugfinanciering wordt dan noodzakelijk. Feyenoord krijgt dan waarschijnlijk te maken met een extra langlopende lening.