Alaba senior reageert op primeur van Marca: ‘Er zijn meer clubs geïnteresseerd’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 11:55 • Yanick Vos • Laatste update: 12:06

Georga Alaba, vader van Bayern München-verdediger David Alaba, heeft geruchten over een transfer naar Real Madrid ontkracht. Marca pakte maandagavond groot uit met het nieuws dat de Oostenrijks international akkoord was over een vierjarig contract met de Spaanse grootmacht tegen een salaris van elf miljoen euro per jaar. In de Duitse media werd al gemeld dat dit nieuws voorbarig is en volgens Alaba senior klopt er niets van. Zijn zoon zou nog nergens getekend hebben en bijzonder goed in de markt liggen.

Alaba heeft een aflopend contract bij Bayern München. Beide partijen zijn het niet eens geworden over een nieuw contract en dus kan hij na dit seizoen transfervrij vertrekken. Real Madrid is naar verluidt topkandidaat en Alaba zou wel oren hebben naar een overstap naar het Santiago Bernabéu. Van een akkoord is echter nog geen sprake. “Er is nog geen beslissing genomen en David heeft ook nog niets getekend bij Real Madrid. Behalve Real zijn er nog meer clubs die in hem geïnteresseerd zijn”, zegt Alaba senior bij Sport als reactie op de berichtgeving uit Spanje.

Een van de clubs die interesse zou hebben is naar verluidt Barcelona. Pini Zahavi, Alaba’s zaakwaarnmer, is goed bevriend met Joan Laporta en wil afwachten of hij wordt gekozen als nieuwe president van de club. Wanneer dat gebeurt, behoort een transfer naar Barcelona tot de mogelijkheden, zo klinkt het. Andere clubs behalve Barcelona en Real Madrid die een oogje zouden hebben op Alaba zijn Manchester City, Manchester United en Paris Saint-Germain.

De 28-jarige verdediger kwam op jonge leeftijd over van Austria Wien naar Bayern. Na een verhuurperiode bij TSG Hoffenheim speelde hij zich vast in de basis in de hoofdmacht van de Duitse topclub. In alle competities kwam Alaba tot 408 officiëlel wedstrijden en 32 doelpunten. Met Bayern won hij onder meer twee keer de Champions League en negen keer de Duitse landstitel.