Bilal Basacikoglu maakt overstap naar nummer drie van Turkse competitie

Dinsdag, 19 januari 2021 om 11:40 • Chris Meijer • Laatste update: 12:03

Bilal Basacikoglu vervolgt zijn loopbaan bij Gazisehir Gaziantep. De 25-jarige vleugelaanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van het seizoen bij de verrassende nummer drie van de Süper Lig. Gaziantep kan Basacikoglu transfervrij oppikken, aangezien zijn tot medio 2022 lopende contract bij Trabzonspor vorige week werd ontbonden.

Zaakwaarnemer Yalcin Zöhre laat aan Voetbalzone weten dat er eveneens belangstelling was vanuit Saudi-Arabië, de Engelse Championship, Duitsland en van verschillende clubs in de Turkse Süper Lig (onder meer Göztepe, Genclerbirligi en Denizlispor). Basacikoglu heeft er echt bewust voor gekozen om tot het einde van het seizoen bij Gaziantep te tekenen, zodat hij in de zomer eventueel weer transfervrij is. “Tijdens mijn gesprekken met de president van de club werd al snel duidelijk dat zij Bilal graag wilden toevoegen aan de selectie", zo licht Zöhre toe. "Als dan ook blijkt dat de sportieve ambities van de club en onze specifieke voorwaarden matchen met wat wij voor ogen hadden, dan is een keuze snel gemaakt."

De keuze van Basacikoglu is dus gevallen op Gaziantep, dat dit seizoen uitermate verrassend presteert. De ambitieuze club bezet momenteel de derde plaats in de Süper Lig, met een achterstand van vier punten op koploper Besiktas. Basacikoglu wordt bij zijn nieuwe club ploeggenoot van onder meer Kevin Mirallas, zestigvoudig Belgisch international en voormalig speler van Everton. Met Ricardo Sá Pinto, voormalig trainer van onder meer Sporting Portugal en Standard Luik, arriveert er bovendien een nieuwe trainer bij Gaziantep.

Basacikoglu speelt sinds de zomer van 2018 in Turkije. Kayserispor haalde hem tweeënhalf jaar geleden weg bij Feyenoord, waar hij op dat moment vier jaar had gespeeld. Basacikoglu beleefde bij sc Heerenveen zijn doorbraak in het betaald voetbal, alvorens hij de overstap naar Rotterdam maakte. Sinds januari van 2020 speelde hij voor Trabzonspor, voor wie hij negentien officiële wedstrijden speelde. Vorig seizoen streed Trabzonspor nog nadrukkelijk mee om de landstitel in Turkije. De Storm van de Zwarte Zee eindigde als tweede in de Süper Lig, met een achterstand van vier punten op kampioen Istanbul Basaksehir.

Dit seizoen verloopt echter aanzienlijk moeizamer voor Trabzonspor, dat voorlopig de achtste plek bezet. Trabzonspor versleet dit seizoen met Eddie Newton, Ihsan Derelioglu, Hüseyin Cimsir en tegenwoordig Abdullah Avci inmiddels vier trainers. Met Alexander Sorloth (tegenwoordig spelend voor RB Leipzig), José Sosa (tegenwoordig spelend voor Fenerbahçe), Daniel Sturridge (nu clubloos) en John Obi Mikel (tegenwoordig spelend voor Stoke City) zag Trabzonspor in het vorige kalenderjaar de nodige grote spelers vertrekken. Basacikoglu was mede daardoor gaan twijfelen over zijn toekomst en overwoog gebruik te maken van de optie in zijn contract die hem de mogelijkheid bood om in januari transfervrij van club te wisselen, maar uiteindelijk bereikte beide partijen vorige week een overeenstemming over het ontbinden van zijn verbintenis.