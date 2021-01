Terugkeer bij PSV als trainer niet uitgesloten: ‘Je weet nooit wat er gebeurt’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 11:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:50

Wim Jonk maakt zich met FC Volendam op voor de bekerontmoeting van dinsdagavond op eigen veld tegen PSV. De hoofdcoach van de huidige nummer zeven in de Keuken Kampioen Divisie is onder de indruk van de kwaliteiten bij de club waar hij zelf als speler enkele jaren actief was. Jonk ziet echter ook een zwakke plek bij de formatie van Schmidt, die volgens de Volendam-coach duidelijk een ontwikkeling doormaakt in Eindhoven.

Jonk denkt te weten wat hij dinsdagavond kan verwachten van PSV. "Veel diepgang, ontzettend veel kwaliteit en fantastische backs die er continu bijkomen. Het gaat erom dat je goed georganiseerd bent om zelf wat te creëren", geeft Jonk mee als waarschuwing aan zijn spelers in gesprek met het Algemeen Dagblad. Om vervolgens de aandacht te verleggen naar PSV, dat onder Schmidt 'nog onderweg' in de ontwikkeling is. "Dat heb je ook bij zijn vorige clubs gezien, dat het even tijd kost. PSV heeft goede en minder goede fases. Ze lopen nog tegen goals aan waarvan je denkt: Is dat nou nodig? Maar er zit een idee achter, dat is duidelijk."

"Schmidt heeft natuurlijk een fantastische selectie om mee te werken", vervolgt Jonk, die in tegenstelling tot de PSV-trainer bij FC Volendam met beperkte middelen moet werken. De keuzeheer van de subtopper zou op termijn graag de stap hogerop maken. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik het niet leuk vind dat ik mijn naam weleens hoor in verband met Eredivisie-clubs. Het gaat erom wat je laat zien op het veld. Blijkbaar valt het op wat we hier in Volendam aan het doen zijn. Er is hier nog veel te winnen." Het Algemeen Dagblad brengt Jonk vervolgens in verband met een eventueel trainerschap bij PSV in de toekomst. "Je weet nooit wat er gaat gebeuren."

Jonk stond als speler drie seizoenen onder contract bij PSV en hij volgt de club uit Eindhoven nog steeds op de voet. "Ik heb er drie seizoenen gespeeld, alle drie met Dick Advocaat als trainer, die ik nog kende van het Nederlands elftal. Mooi om te zien dat hij die passie van toen nu nog steeds heeft bij Feyenoord", deelt Jonk een compliment uit aan zijn voormalige coach. "We hadden een heel goed team, echt een groep die Ajax kon uitdagen in die jaren. Met spelers als Arthur Numan, Phillip Cocu, Jaap Stam en Luc Nilis. De manier waarop je bij een club voetbalt, bepaalt je gevoel erbij. In de PSV-elftallen zat veel dynamiek."