‘Misschien is bij die club spelen altijd al een droom geweest van Wijnaldum’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 10:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:02

Danny Murphy zou het wel begrijpen als Georginio Wijnaldum na dit seizoen besluit om Liverpool de rug toe te keren. De voormalig middenvelder van the Reds, tussen 1997 en 2004 actief op Anfield, denkt zelfs dat de international van het Nederlands elftal met zijn hoofd al bij de Catalaanse grootmacht zit. Liverpool is er voorlopig niet in geslaagd om de aflopende verbintenis van Wijnaldum te verlengen.

"Ik heb er wel begrip voor", zo verklaart de tegenwoordig als analist werkzame Murphy in een analyse voor talkSPORT. "En dat staat los van het feit dat ik ben opgegroeid als fan van Liverpool en als speler in een bubbel zat waarbij je denkt: Waarom zou hij Liverpool willen verlaten? Ze hebben de landstitel én de Champions League veroverd." Murphy zet zijn mening nader kracht bij. "Wijnaldum is dertig jaar oud en de trainer van Barcelona (Ronald Koeman, red.) was zijn bondscoach bij Oranje. Hun onderlinge band is nog steeds erg goed."

"We weten natuurlijk niet wat zijn dromen waren als jonge en beginnende speler", gaat Murphy verder. "In Nederland zijn er bijvoorbeeld heel veel spelers die enorm hebben opgekeken naar Johan Cruijff, Ronald Koeman en mensen van dat kaliber. Misschien is spelen voor Barcelona altijd al een droom geweest van Wijnaldum. Misschien is hij tot de conclusie gekomen dat hij door enkele aankopen zijn langste tijd gehad heeft bij Liverpool", zo verwijst Murphy naar de komst van onder meer Thiago Alcántara. "Dat komt echter niet naar voren in de opstellingen, want Jürgen Klopp rekent hem nog steeds tot de beste spelers binnen de selectie."

In de optiek van Murphy is Wijnaldum sinds zijn entree in 2016 van zeer grote waarde geweest voor Liverpool. "En mocht hij daadwerkelijk vertrekken, dan weet ik zeker dat de fans van Liverpool hem zeer dankbaar zullen zijn voor wat hij allemaal voor deze club heeft betekend. Ik denk niet dat een eventueel vertrek hem op veel kritiek zal komen te staan." Wijnaldum staat inmiddels op 212 wedstrijden (21 doelpunten en 16 assists) namens Liverpool, dat afgelopen zondag niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen koploper Manchester United.