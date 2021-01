Perez vernietigend over ‘koppige’ Ten Hag: ‘Hem op tien...Stop alsjeblieft’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 10:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:23

Kenneth Perez zet vraagtekens bij de tactische keuzes van trainer Erik ten Hag. De analist vindt het namelijk onbegrijpelijk dat Quincy Promes op de nummer tien-positie kort achter de aanvallers mag blijven opereren, ondanks het feit dat de Ajax-speler ook in De Klassieker tegen Feyenoord (1-0) van afgelopen zondag allesbehalve wist te imponeren als verbinder tussen middenveld en aanval.

"Promes op tien...Stop alsjeblieft", verzuchtte Perez maandagavond in Voetbalpraat van ESPN. "Het is niet voor niets dat hij eigenlijk bij het Nederlands elftal alleen maar in aanmerking komt voor de rechtsbackpositie, als je moet aanvallen. En aanvallend brengt hij bij Ajax natuurlijk te weinig. En op die positie (van nummer tien, red.), hoe je het ook wendt of keert, moet je een heel goede basistechniek hebben. De aanname moet altijd bij je zijn, want er zit altijd iemand bovenop je. Als de bal van je voet afspringt, dan is het al te laat. Je kan wel met een lopende nummer tien spelen, maar dat lukt ook niet echt. Maar nummer tien is niet de positie van Promes."

"Maar is dat dan een blinde vlek van Ten Hag?", vroeg presentator Vincent Schildkamp zich af. "Ja, blijkbaar", zo luidde het antwoord van Algemeen Dagblad-verslaggever Sjoerd Mossou. "Ik vind het onderhand onverklaarbaar worden. Ten Hag probeert het uit te leggen, dat Promes zijn taken uitvoert en in dienst van het elftal speelt. Maar als je iedere keer de bal verliest, dan breng je de rest aardig in de problemen." Perez legde vervolgens verder uit waarom hij Promes tekort vindt schieten in aanvallend opzicht. "Het is een positie waar je ook creatief moet kunnen zijn. Voordat je de bal krijgt moet je al gezien hebben dat de buitenspeler vertrekt. En dat vermogen heeft Promes niet."

Perez is tevens kritisch op Ten Hag, die Ajax tot verbazing van de analist goed had zien spelen tegen Feyenoord. "Mentaliteit is vaak de mode als er dramatisch wordt gespeeld", aldus de voormalig middenvelder van de Amsterdamse club. "Als die kansen van Steven Berghuis en die kopbal (van Luis Sinisterra, red.) erin gaan, heb je dan nog steeds uitstekend gespeeld? Het klopt natuurlijk niet, je moet eigenlijk kijken naar het elftal los van winst of verlies. Je moet eigenlijk beoordelen hoe je daadwerkelijk hebt gespeeld. En niet hoeveel gelukkig we hebben gehad", zo gaf Perez mee aan Ten Hag.