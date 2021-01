Perez looft transformatie Feyenoorder tegen Ajax: ‘Dan gáát hij er kort op’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 09:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:55

De vleugelverdedigers Lutshalel Geertruida en Tyrell Malacia maakten ondanks de 1-0 nederlaag indruk bij Feyenoord in De Klassieker tegen Ajax. Analist Kenneth Perez is met name onder de indruk van het optreden van Malacia in de Johan Cruijff ArenA van afgelopen zondag. De vleugelverdediger slaagde er in om zijn directe tegenstander Antony aan banden te leggen.

"Het mooie is dat Malacia zich daarin kan ontwikkelen als een goede verdediger, die weet wat er gevraagd wordt", zo zei Perez maandagavond in Voetbalpraat van ESPN. "Dat doet hij niet altijd. Het is een lekkere voetballer, dus heel vaak als je bijvoorbeeld tegen PEC Zwolle speelt of wie dan ook, denkt hij: Ik ga lekker voetballen vandaag. Maar als je je vaker kan meten met dit soort spelers (Antony, red.), want ik weet zeker dat Dick Advocaat hem vooraf geïnstrueerd heeft, want je zag het aan zijn momenten. Wat hij normaal niet doet. En dan gáát hij er toch kort op. Dat is eigenlijk niet Malacia eigen."

"Ik denk dat hij vaak te horen krijgt van: 'Lekker opkomen. De buitenspeler gaat naar binnen en jij moet lekker opkomen'. De opdracht is normaal heel anders", vervolgt Perez zijn analyse over de uitblinkende Malacia. "De meeste backs zijn de eerste aanvallers, dat is onderdeel van de manier van spelen. Maar als je jezelf eigen kan maken dat je goed verdedigt en ook nog wat kan toevoegen op voetballend gebied, dan maak je echt wel heel grote stappen", aldus de analist, die blij is dat Malacia tegenstanders als Ajax treft. "Het is zó lekker als al die jonge talenten vaker van dit soort wedstrijden spelen."

Perez vindt Geertruida ook 'steeds beter en beter worden'. "Ja, dat vind ik wel. Volgens mij staat hij derde op de topscorerslijst bij Feyenoord, dat is ook een beetje pijnlijk. Op het middenveld was hij heel druistig en nu heeft hij zijn positie gevonden. En eindelijk het duel gewonnen van Bart Nieuwkoop, die ook heel veel kwaliteiten heeft qua snelheid. Maar Geertruida heeft net iets meer. Op het middenveld vind ik hem wel minder, maar daar kan hij ook spelen", zo besluit de optimistische Perez.