‘Einde van een tijdperk lonkt voor Real Madrid-icoon met 516 duels’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 08:24 • Rian Rosendaal

Marcelo kan Real Madrid inruilen voor een lucratief contract bij AS Monaco, zo weet BeIn Sports dinsdag te melden. Voor de 32-jarige linksback van De Koninklijke ligt bij de huidige nummer vier in de Ligue 1 een driejarig contract klaar, zo klinkt het. Marcelo kan in Monaco een jaarsalaris van zes miljoen euro tegemoet zien. De huidige verbintenis van de Braziliaanse routinier in Madrid loopt nog anderhalf jaar door.

Mocht Marcelo ingaan op de aanbieding vanuit Monaco, dan behoort hij in één klap tot de grootverdieners binnen de selectie. Qua salaris komt de vleugelverdediger dan op het niveau van sterspeler Wissam Ben Yedder. Monaco wil profiteren van het feit dat Marcelo onder trainer Zinédine Zidane niet langer een basisplaats heeft. Ferland Mendy heeft voorlopig de strijd om de linksbackpositie gewonnen en het lijkt er niet op dat de door Monaco begeerde flankspeler op korte termijn weer een vaste plaats heeft.

Marcelo kan bij Monaco een vorstelijk salaris gaan verdienen, maar desondanks gaat de ervaren linksback er op financieel gebied wél op achteruit. Bij Real strijkt hij namelijk jaarlijks negen miljoen euro op. Volgens AS wordt de Braziliaan, sinds 2007 actief in Madrid, ook op het lijstje van Juventus. De Italiaanse grootmacht heeft echter nog geen officieel bod neergelegd in het Estadio Santiago Bernabéu.

De door Mendy verdrongen Marcelo kwam dit seizoen slechts in 7 van de 24 wedstrijden van Real in alle competities in actie. Sinds zijn entree ruim 13 jaar geleden speelde de vleugelverdediger maar liefst 516 duels. Marcelo veroverde met Real in de afgelopen jaren onder meer viermaal de Champions League en vijf keer de Spaanse landstitel.