FC Twente pept Danilo op: ‘Dan zit je volgend seizoen bij een prachtige club’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 07:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:00

Ron Jans hoopt dat Danilo snel weer de Danilo van vóór de winterstop wordt. Het is wel duidelijk dat de van Ajax gehuurde aanvaller van FC Twente worstelt met de teleurstellingen van de voorbije periode. De man van elf doelpunten in de eerste veertien duels voorafgaand aan de winterstop kwam de voorbije drie wedstrijden niet tot scoren en daar zijn volgens TC Tubantia diverse oorzaken voor.

Daags na de 1-3 nederlaag tegen Ajax had Jans al een soort van peptalk met de Braziliaan, die duidelijk teleurgesteld was dat zijn eigenlijke werkgever Sébastien Haller voor 22,5 miljoen euro had gehaald. “Zorg nou dat je het hier goed blijft doen, werk hard, blijf voor de ploeg spelen, doe je ding, maak je goals en je zit volgend seizoen bij een prachtige club”, werd de trainer van FC Twente door het dagblad geciteerd.

Eén dezer dagen gaat Jans weer zitten met Danilo, zo TC Tubantia dinsdag. Het dagblad noemt de scoringsdrift van Georgios Giakoumakis een tweede teleurstelling voor de Braziliaan, die opeens vijf doelpunten minder heeft dan de aanvaller van VVV-Venlo. De volgende deceptie volgde toen zijn vaste aangever Vaclav Cerny voor de rest van het seizoen geblesseerd wegviel.

De situatie is ook een teleurstelling voor FC Twente, dat Danilo met de feestdagen naar Brazilië liet terugkeren om zijn familie na een jaar weer te zien. De Enschedese club dacht een frisse aanvaller terug te krijgen, maar het tegenovergestelde is vooralsnog waar. FC Twente speelt komende zondag in eigen huis tegen VVV: ook een wedstrijd tussen Danilo en Giakoumakis.