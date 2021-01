Gullit adviseert AZ en Boadu: ‘Zie het meer als hulp dan als kritiek’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 07:08 • Daniel Cabot Kerkdijk

AZ heeft er volgens Ruud Gullit alleen maar bij baat bij als Myron Boadu een echte concurrent zou hebben. De oud-aanvaller vindt dat de enkelvoudig Oranje-international te weinig brengt en desondanks altijd verzekerd is van een basisplaats. “Enige concurrentie, zie Nicolai Jörgensen bij Feyenoord, kan geen kwaad voor Boadu. Zie het meer als hulp dan als kritiek”, benadrukt Gullit dinsdag in zijn column in De Telegraaf.

“Aan Jörgensen zie je dat sommige spelers concurrentie nodig hebben”, doelt Gullit op de winterse komst van Lucas Pratto bij Feyenoord. “Sinds de komst van Pratto heeft hij gescoord en speelde prima tegen Ajax. Jörgensen was altijd aanspeelbaar, kopte alle ballen door op z’n medespelers of hield de bal goed vast, zodat het elftal kon aansluiten. Hij zette goed ook druk op de verdedigers van Ajax, die nauwelijks aan opbouwen toekwamen.”

Gullit benadrukt dat een terugval bij de deze maand twintig jaar geworden Boadu logisch is en dat ups en downs erbij horen. “Maar het duurt allemaal erg lang. Je ziet hem vechten met zichzelf. Vorm is ongrijpbaar en kan ineens terug zijn, maar z’n aannames moeten beter om die vorm terug te krijgen.” De voormalig Oranje-international constateert dat Boadu voor de aanname al bezig lijkt te zijn met de afwerking op doel en dat is de verkeerde volgorde. “Als de aanname, het controleren van de bal niet goed is, komt hij nooit aan afwerken toe.”

“Op de manier zoals Boadu nu speelt, mist AZ centraal voorin een aanspeelpunt en speelt hij ook z’n maatje Stengs uit de wedstrijden. Die heeft iemand nodig in de punt van de aanval aan wie hij de ballen kwijt kan.” De teller van Boadu staat dit seizoen na vijftien duels in alle competities pas op vier treffers. In zijn laatste elf optredens kwam de jongeling niet verder dan twee doelpunten, maar desondanks was hij onder Arne Slot en nu onder Pascal Jansen altijd verzekerd van een plek in de basiself.