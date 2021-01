Zlatan kan niet wachten: ‘Nu hebben we twee spelers die clubs bang maken’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 00:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:03

Zlatan Ibrahimovic is zeer te spreken over de komst van Mario Mandzukic. De aanvaller uit Kroatië onderging maandag een medische keuring bij AC Milan en zal dinsdag zijn krabbel onder een contract voor de rest van het seizoen zetten. De overeenkomst wordt automatisch met een seizoen verlengd als de Noord-Italianen zich voor de Champions League plaatsen. Mandzukic had een duidelijke voorkeur voor AC Milan, waar hij 1,8 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Bij Besiktas kon hij ruim het dubbele opstrijken: vier miljoen euro.

“Of ik blij met de komst van Mandzukic ben? Nu hebben we twee spelers die clubs bang maken”, vertelde Ibrahimovic maandagavond na de 0-2 zege op Cagliari. De koploper van de Serie A zegevierde op Sardinië dankzij twee doelpunten van de Zweed, die na slechts acht competitieduels al op twaalf treffers staat. “Met Mandzukic en Soualiho Meïté, en ik weet niet of er nog meer spelers zullen komen, hebben we meer spelers waar de trainer mee kan rouleren”, vervolgde de Zweed, die voor het eerst in bijna twee maanden tijd aan het startsignaal van een Serie A-duel verscheen.

“We zijn goed bezig, we zijn bijna halverwege het kampioenschap. Nu komen de moeilijkste wedstrijden eraan en is het fijn dat de trainer beroep kan doen op meer spelers. Of ik in de landstitel geloof? Ik geloof in mezelf. Ik geloof in Zlatan.” Ibrahimovic is bezig aan een tweede jeugd in het roodzwarte tenue van Milan en geniet er juist van dat hij tegen Cagliari omringd werd door veel jongere spelers, mede omdat Hakan Calhanoglu door het coronavirus ontbrak. “Jonge mensen motiveren mij. Ze dagen mij uit om te kijken wie het meeste kan rennen. Ik geef niet op en laat zien dat ik hen kan bijhouden.”

De vraag is of Ibrahimovic bezig is aan zijn laatste maanden bij AC Milan. “Dat hangt van Paolo Maldini (technisch directeur, red.) af. Ik ben erg gelukkig bij Milan. Mijn terugkeer heeft mij heel erg veranderd. Ik ben erg gelukkig.” Alleen Cristiano Ronaldo kwam dit seizoen tot meer doelpunten in de Serie A: vijftien. Daar had de vedette van regerend landskampioen Juventus wel een flink aantal meer wedstrijden dan Ibrahimovic voor nodig: veertien.

En daar is alweer nummer twee voor Ibra ???? Er was nog even twijfel over buitenspel, maar hij telt ??#ZiggoSport #SerieA #CAGMIL pic.twitter.com/jX8Kfl41i6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2021

Ook Stefano Pioli is blij met de komst van Mandzukic, die eerder in Italië voor Juventus speelde. “Ik ben blij. De club is ambitieus. Ze willen aan de top terugkeren”, vertelde de trainer van i Rossoneri maandagavond. “De komst van Mandzukic past daar perfect bij. Gezien de vele wedstrijden hebben we ook veel spelers nodig. Ik vertel mijn spelers altijd dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit van de speelminuten belangrijk is. Toen de club mij op de hoogte bracht van de interesse in Mandzukic zei ik onmiddellijk ‘ja’. Ik heb met Mario gesproken. Hij is heel gemotiveerd. Hij is een winnaar.”

Maldini liet voorafgaand aan het duel blijken dat de komst van Fikayo Tomori aanstaande is. De 23-jarige verdediger zal op huurbasis van Chelsea worden overgenomen. “We wilden Tomori afgelopen zomer al halen”, erkende de voormalig topverdediger. “Hij is altijd een van onze doelwitten geweest. Hij past perfect bij onze selectie. We zijn de laatste details aan het afronden.” AC Milan zal tevens een optie tot koop van dertig miljoen euro hebben.